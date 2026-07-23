Почему один и тот же товар в интернете стоит по-разному для разных стран? - ВИДЕО

Одной из самых распространенных причин недовольства покупателей при онлайн-шопинге остается разница в ценах на один и тот же товар в зависимости от страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, экономист Камран Гаджиев объяснил, что различия в стоимости обусловлены расходами на доставку, рисками возврата товара, комиссиями, спросом на рынке, а также ценовой политикой продавцов.

По его словам, товар, который в Турции продается за 21 манат, для покупателей из Азербайджана на той же платформе может предлагаться уже за 40 манатов.

Экономист отметил, что на платформах, работающих по модели marketplace, цены устанавливает не сама площадка, а продавец, разместивший товар.

Кроме того, на некоторых онлайн-платформах стоимость товаров может меняться в зависимости от страны, из которой пользователь заходит на сайт.

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