https://news.day.az/society/1849701.html Почему один и тот же товар в интернете стоит по-разному для разных стран? - ВИДЕО Одной из самых распространенных причин недовольства покупателей при онлайн-шопинге остается разница в ценах на один и тот же товар в зависимости от страны.

Почему один и тот же товар в интернете стоит по-разному для разных стран? - ВИДЕО

Общество, 23 июля 2026 11:03 (UTC +04:00) 715
Почему один и тот же товар в интернете стоит по-разному для разных стран?

Одной из самых распространенных причин недовольства покупателей при онлайн-шопинге остается разница в ценах на один и тот же товар в зависимости от страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, экономист Камран Гаджиев объяснил, что различия в стоимости обусловлены расходами на доставку, рисками возврата товара, комиссиями, спросом на рынке, а также ценовой политикой продавцов.

По его словам, товар, который в Турции продается за 21 манат, для покупателей из Азербайджана на той же платформе может предлагаться уже за 40 манатов.

Экономист отметил, что на платформах, работающих по модели marketplace, цены устанавливает не сама площадка, а продавец, разместивший товар.

Кроме того, на некоторых онлайн-платформах стоимость товаров может меняться в зависимости от страны, из которой пользователь заходит на сайт.

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Швейцарская компания нацелена на развитие продовольственного производства в Азербайджане 27 октября 11:23 (UTC+04), Экономика 889
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Президент Ильхам Алиев: Независимой стране не следует читать нотации о том, как жить, что делать и чего не делать - ВИДЕО 27 октября 11:08 (UTC+04), Официальная хроника 7 125
Президент Ильхам Алиев: Политика двойных стандартов должна быть полностью искоренена из международной политики - ВИДЕО 27 октября 11:03 (UTC+04), Официальная хроника 5 288
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Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны представители всех этнических групп и религий сплотились в железный кулак - ВИДЕО 27 октября 10:36 (UTC+04), Официальная хроника 617
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