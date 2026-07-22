https://news.day.az/economy/1849593.html В Азербайджане предложили создать Национальный углеродный реестр В Азербайджане разработан новый законопроект "О климате", который будет регулировать климатическую политику страны в рамках единой правовой базы.

В Азербайджане предложили создать Национальный углеродный реестр

Экономика, 22 июля 2026 17:35 (UTC +04:00) 886
В Азербайджане предложили создать Национальный углеродный реестр

В Азербайджане разработан новый законопроект "О климате", который будет регулировать климатическую политику страны в рамках единой правовой базы.

Как передает Day.Az, законопроект Азербайджанской Республики "О климате" размещен в разделе "Объявления" на официальном сайте министерства экологии и природных ресурсов с целью обеспечения общественного обсуждения.

Законопроект "О климате" определяет правовые, экономические и организационные основы климатической политики Азербайджана. Документ в соответствии с Конституцией страны и международными договорами, к которым она присоединилась, регулирует обеспечение низкоэмиссионного и устойчивого развития, сокращение выбросов парниковых газов, а также планирование и реализацию мер по адаптации к изменениям климата.

Документ охватывает формирование государственной климатической политики, сокращение выбросов, меры по адаптации к изменению климата, применение механизмов ценообразования на углерод, выпуск и использование эмиссионных квот, регистрацию углеродных единиц и углеродных проектов, создание Национального углеродного реестра, организацию национальной системы инвентаризации, мониторинга, отчетности и проверки, а также сбор и управление информацией в сфере климата.

Согласно проекту, закон будет распространяться на органы государственного и местного управления, государственные и негосударственные юрлица, а в определенных случаях и на физлиц. Наряду с этим, механизмы ценообразования на углерод не будут применяться к выбросам, возникающим в сферах государственной обороны, безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В документе в качестве основных принципов в сфере климатической деятельности определяются устойчивое развитие, научная обоснованность, прозрачность и подотчетность, предосторожность, принцип "загрязнитель платит", справедливый переход, общественное участие и применение рыночных механизмов.

В законопроекте также определены основные направления государственной политики. К ним относятся создание институциональных основ климатической политики, укрепление научного и технологического потенциала, разработка стратегических документов по сокращению выбросов, поэтапное внедрение ценообразования на углерод, переход к низкоэмиссионной экономике, интеграция климатических рисков в государственное планирование, исполнение международных обязательств и поощрение климатического финансирования.

Согласно проекту, функции Национального уполномоченного органа будет осуществлять министерство экологии и природных ресурсов. Министерство будет разрабатывать Определяемые на национальном уровне вклады (NDC), Долгосрочную стратегию низкоэмиссионного развития, формировать углеродный бюджет, определять методологические основы системы мониторинга и отчетности, организовывать национальную инвентаризацию и обеспечивать выполнение международных климатических обязательств.

Функции же оператора планируется возложить на Национальную службу гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов. Оператор будет управлять Национальным углеродным реестром, вести учет эмиссионных квот и углеродных единиц, принимать отчеты по выбросам, регистрировать углеродные проекты и обеспечивать безопасность реестра.

Проект предоставляет юридическим и физическим лицам право участвовать в Системе торговли выбросами (СТВ / ETS), разрабатывать углеродные проекты, приобретать углеродные единицы, проводить операции на международных углеродных рынках и добровольно аннулировать углеродные единицы. В то же время они будут нести обязанность рассчитывать выбросы в соответствии с установленной методологией, соблюдать требования по мониторингу и отчетности, представлять отчеты по выбросам, обеспечивать достоверность данных и в случаях применения СТВ своевременно сдавать установленные квоты.

Согласно законопроекту, в целях сокращения выбросов в стране будет применяться пятилетний углеродный бюджет. Углеродный бюджет определит максимальный объем выбросов, который может быть произведен по стране за этот период. Исполнение углеродного бюджета будет обеспечиваться посредством СТВ, углеродного налога и других экономических механизмов, а при возникновении риска превышения лимитов выбросов будут разрабатываться дополнительные экономические и фискальные меры.

Документ также определяет правовые основы ценообразования на углерод. В соответствии с этим в целях сокращения выбросов будут созданы экономические стимулы, а ценообразование на углерод будет осуществляться посредством Системы торговли выбросами (СТВ) и углеродного налога. Параллельное применение как СТВ, так и углеродного налога к одному и тому же объему выбросов допускаться не будет. Средства, полученные от аукциона квот в рамках СТВ и от углеродного налога, могут направляться на финансирование мер по сокращению выбросов, адаптации к изменению климата и справедливому переходу.

 

В проекте также подробно зафиксирован механизм применения СТВ. В системе будет установлен общий предел выбросов, квоты будут распределяться путем аукциона, бесплатного распределения или смешанным методом, участники разработают план мониторинга, будут представлять ежегодный отчет по выбросам и обязаны сдавать в Национальный углеродный реестр квоты в объеме верифицированных выбросов. Операции вне реестра не будут влечь за собой правовых последствий.

Согласно проекту, участники СТВ, не сдавшие эмиссионные квоты в установленный срок, будут уплачивать штраф за каждую тонну эквивалента диоксида углерода в размере, определяемом Кабинетом министров. В случаях повторных или серьезных нарушений их право на проведение операций в Национальном углеродном реестре может быть временно ограничено или приостановлено.

В законопроекте также регулируется деятельность углеродного рынка. Национальный углеродный реестр станет государственной информационной системой, ведущей учет выпуска, перевода, использования и аннулирования углеродных единиц. Регистрация углеродных проектов будет возможна только при наличии дополнительного сокращения выбросов, измеримости, проверяемости, исключения двойного счета, управления рисками утечки и наличия социально-экологических гарантий. Углеродные кредиты будут создаваться исключительно на основе результатов сокращения или поглощения выбросов, подтвержденных аккредитованной независимой структурой.

В документе отдельно регулируется система мониторинга, отчетности и проверки. Отчеты по выбросам будут проверяться независимым аккредитованным верификатором. Без положительного верификационного заключения расчеты по СТВ проводиться не будут, углеродные кредиты выпускаться не будут, а также не будут применяться другие рыночные механизмы.

Проектом предусматривается и разработка Национального адаптационного плана. В плане будут определены оценка климатических рисков, приоритетные секторы и регионы, адаптационные меры, источники финансирования, механизмы реализации и ответственные структуры. Климатические риски будут учитываться и при подготовке государственных инвестиционных программ.

Законопроект охватывает и вопросы справедливого перехода. Будет оцениваться воздействие механизмов ценообразования на углерод на занятость, доходы и уязвимые социальные группы, будут реализовываться меры по профессиональной подготовке, повышению квалификации, диверсификации экономической деятельности, социальной защите и поддержке малого и среднего предпринимательства.

Наряду с этим банки, страховые организации, инвестиционные компании и другие субъекты, действующие в финансовом секторе, должны будут выявлять, оценивать и раскрывать климатические риски. В государственных же закупках будут учитываться такие критерии, как энергоэффективность, интенсивность выбросов, использование низкоуглеродных материалов, сокращение отходов и климатическая устойчивость.

В проекте также предусматривается создание подсистемы климатических данных в рамках информационной системы "Цифровая экология" для управления данными о выбросах, углеродных проектах, углеродном реестре, климатическом финансировании и мониторинге на единой электронной платформе. Также будет обеспечена открытость информации, связанной с климатической политикой, будут проводиться общественные слушания, а их результаты - представляться общественности.

В законопроекте за нарушение обязательств предусматривается также административная и уголовная ответственность. Непредставление отчетов по выбросам, предоставление недостоверных данных, несоблюдение плана мониторинга, невыполнение обязательств по СТВ и углеродному налогу, незаконный выпуск углеродных кредитов и нарушение правил Национального углеродного реестра влечет за собой административную ответственность. В случае выявления фальсификации, подделки документов, рыночных манипуляций и других преступных деяний материалы будут направляться в правоохранительные органы.

Согласно документу, системы СТВ, углеродного налога и мониторинга смогут применяться в поэтапном или пилотном порядке. На пилотном этапе обязательства по отчетности о выбросах и представлению данных останутся в силе, а на основе результатов будет приниматься решение о полном внедрении системы или повторном определении ее параметров.

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