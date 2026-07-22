США не считают серьезным настрой Ирана на переговоры

Тегеран обращался к Вашингтону по поводу переговоров для урегулирования вооруженного конфликта, но США не считают, что Иран настроен серьезно.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на встрече глав МИД стран - участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле.

"Иран обращался к Соединенным Штатам как напрямую, так и через посредников по вопросу переговоров об урегулировании разногласий в связи с происходящим в этой части мира, - утверждал он. - Проблема в том, что они не настроены серьезно в отношении переговоров".

По словам Рубио, если Тегеран продемонстрирует "серьезный настрой" на переговоры, то же самое сделает Вашингтон. В противном случае США "будут делать все необходимое, чтобы защитить свои интересы и интересы союзников", добавил госсекретарь.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.