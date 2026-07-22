Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло

Число погибших из-за разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 5 346.

Как передает Day.Az, об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) республики Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.

По его словам, 16 740 человек получили ранения, 17 907 человек остались без крова. В результате землетрясения 190 зданий были полностью разрушены, еще 856 получили серьезные повреждения.

Как отметил Родригес, в ходе поисково-спасательных операций удалось спасти 6 462 человека. Кроме того, 41 069 пострадавшим была оказана медицинская помощь, 128 324 семьи получили гуманитарную поддержку, а также было распределено 10 965 тонн продовольствия и 40 648 988 литров питьевой воды.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй. После землетрясения произошли 1 350 афтершоков.