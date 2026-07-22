Администрация Трампа планирует расширить сеть центров содержания мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность строительства и расширения центров содержания нелегальных мигрантов сразу в 14 регионах страны, включая военно-морскую базу Гуантанамо на Кубе и Виргинские острова США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Time, Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) уже объявила конкурс на строительство новых объектов. В частности, планируется расширить центр в Порт-Изабеле (штат Техас), а также возвести или модернизировать учреждения в Калифорнии, Аризоне, Луизиане, Нью-Йорке, Иллинойсе, Пуэрто-Рико, на Гавайях и в ряде других регионов.

Согласно опубликованным документам, подрядчик должен быть выбран до конца сентября. Стоимость строительства каждого объекта оценивается в 24-40 млн долларов, а общий бюджет программы может достигнуть 10 млрд долларов.

По данным издания, расширение сети связано с намерением администрации увеличить число ежедневных задержаний нелегальных мигрантов. В настоящее время в центрах ICE содержатся более 60 тысяч человек, при этом ведомство уже сталкивается с судебными исками и критикой из-за переполненности учреждений и условий содержания.