На заводе турецкой оборонной компании TUSAŞ произошел пожар - ВИДЕО

На территории завода турецкой оборонной компании TUSAŞ в городе Эскишехир в центре страны вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, возгорание началось в одном из производственных цехов.

Прибывшие на место пожарные службы через несколько часов смогли локализовать пожар и взять его под контроль.

Причины возгорания пока не известны, пострадавших нет.

По словам председателя Комитета оборонной промышленности Турции, соответствующие подразделения продолжают работы по охлаждению и техническому расследованию обстоятельств инцидента.