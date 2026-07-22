https://news.day.az/world/1849464.html На заводе турецкой оборонной компании TUSAŞ произошел пожар - ВИДЕО На территории завода турецкой оборонной компании TUSAŞ в городе Эскишехир в центре страны вспыхнул пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, возгорание началось в одном из производственных цехов. Прибывшие на место пожарные службы через несколько часов смогли локализовать пожар и взять его под контроль.
На заводе турецкой оборонной компании TUSAŞ произошел пожар - ВИДЕО
На территории завода турецкой оборонной компании TUSAŞ в городе Эскишехир в центре страны вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, возгорание началось в одном из производственных цехов.
Прибывшие на место пожарные службы через несколько часов смогли локализовать пожар и взять его под контроль.
Причины возгорания пока не известны, пострадавших нет.
По словам председателя Комитета оборонной промышленности Турции, соответствующие подразделения продолжают работы по охлаждению и техническому расследованию обстоятельств инцидента.
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