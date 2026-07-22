Юсиф Мухтаров - 85: голос азербайджанского телевидения, человек чести и верный спутник Амалии Панаховой - ФОТО

Источник: Агентство международной информации Trend

22 июля исполняется 85 лет со дня рождения выдающегося диктора, актера, мастера художественного слова, народного артиста Азербайджана Юсифа Мухтарова - человека, чей голос на протяжении десятилетий был символом азербайджанского радио и телевидения, а имя навсегда вписано в историю национальной культуры.

Юсиф Мухтаров родился 22 июля 1941 года. Он получил образование в Московской государственной академии народного хозяйства имени Г. В. Плеханова и Азербайджанском государственном институте искусств. На факультете драматического и киноактерского искусства учился у выдающегося режиссера Адиля Искендерова, который стал его наставником. Именно в студенческие годы он впервые вышел на сцену Учебного театра, исполнив яркие роли в спектаклях по произведениям Михаила Лермонтова, Назима Хикмета, Самеда Вургуна, Чингиза Айтматова, Ильяса Эфендиева и других авторов.

Однако главным делом его жизни стало радио. В 1964 году Юсиф Мухтаров пришел на Азербайджанское государственное радио и телевидение и вскоре стал одним из самых узнаваемых дикторов страны. Более тридцати лет он оставался бессменным голосом азербайджанского радио, позднее возглавляя редакцию общественно-политических программ и дикторскую службу.

За эти годы более 300 литературно-художественных программ в его исполнении вошли в Золотой фонд Азербайджанского радио. Он был выдающимся актером-чтецом, сумевшим подарить новую жизнь бессмертным произведениям Низами Гянджеви, Мухаммеда Физули, Имадеддина Насими и других классиков мировой поэзии. Их стихи, записанные голосом Юсифа Мухтарова, стали частью культурного наследия страны.

Не случайно именно его голос был выбран ЮНЕСКО для сохранения азербайджанского языка. Для будущих поколений организация записала его речь на двух золотых дисках, посвященных сохранению языков народов мира. Этот факт стал признанием не только уникального тембра его голоса, но и высочайшей культуры азербайджанской речи.

При его участии на азербайджанский язык было озвучено более тысячи художественных фильмов. Как актер он снялся в картинах "Первая любовь Балададаша", "Его роковая любовь", "Убийство в ночном поезде", а также во многих телевизионных спектаклях. Но именно искусство художественного чтения, дубляжа и работы у микрофона принесло ему всенародную любовь.

Юсиф Мухтаров был убежден, что радио - это особый мир, где каждое слово требует уважения. Он говорил, что диктор обязан безукоризненно владеть литературным языком, чувствовать интонацию, тембр, ритм речи и передавать слушателю не только информацию, но и настроение, красоту и смысл каждого произведения.

Особой популярностью пользовалась программа "Час поэзии", которую Юсиф Мухтаров многие годы вел вместе со своей супругой - народной артисткой Азербайджана Амалией Панаховой. Для тысяч радиослушателей этот цикл стал настоящим праздником поэзии, где звучали лучшие произведения мировой и азербайджанской литературы.

Их творческий союз был неразрывно связан и с личной жизнью. Почти полвека Юсиф Мухтаров и Амалия Панахова были вместе, оставаясь примером любви, взаимного уважения и преданности искусству.

В 1992 году по инициативе и при поддержке общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева они основали Бакинский муниципальный театр. Амалия Панахова стала его художественным руководителем, а Юсиф Мухтаров - директором театра. Вместе они создали один из самых известных театральных коллективов страны, достойно представлявший азербайджанское искусство на международной сцене. Сегодня их дело продолжает дочь Айнур Мухтарова. А их сын Ильгар Мухтаров продолжил служение своей стране, посвятив себя дипломатической деятельности.

Амалия Панахова говорила о супруге как о настоящем друге, единомышленнике, талантливом организаторе, заботливом муже и человеке, который всегда оставался опорой семьи и театра.

Но Юсиф Мухтаров запомнился не только как выдающийся артист. Он был человеком редкого мужества и высоких нравственных принципов.

Во время трагических событий 20 Января 1990 года, когда советские войска вошли в Баку и погибли мирные жители, он отказался зачитывать в эфире приказ военного коменданта. На требование руководства выйти к микрофону Юсиф Мухтаров ответил словами, ставшими свидетельством его гражданской позиции:

"Они расстреливают наших юношей и девушек, мужчин и женщин, а вы хотите, чтобы мы вышли к микрофону и спокойно прочитали приказ коменданта? Мы не выйдем в эфир по вашему приказу!"

В те драматические дни он стойко выдержал давление и оскорбления со стороны начальства, но не отступил от своих убеждений и не позволил никому зачитать этот текст в эфире. Этот поступок навсегда остался одной из самых достойных страниц его биографии.

Юсиф Мухтаров также посвятил многие годы педагогической деятельности. Будучи доцентом Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, он преподавал сценическую речь, воспитывая новые поколения артистов и дикторов. Коллеги вспоминали, что он с огромным уважением относился к своим учителям и столь же щедро передавал профессиональные знания молодым.

За выдающиеся заслуги перед азербайджанской культурой Юсиф Мухтаров был удостоен многочисленных государственных и профессиональных наград, в том числе международных.

Юсиф Мухтаров ушел из жизни 26 апреля 2010 года. Но его неповторимый голос продолжает жить в архивных записях радио, в фильмах, спектаклях и литературных композициях. Для нескольких поколений азербайджанцев он навсегда останется голосом эпохи - человеком, который своим талантом, благородством и гражданским мужеством заслужил искреннюю любовь народа.

Сегодня, в день его 85-летнего юбилея, мы с глубоким уважением вспоминаем выдающегося мастера слова, человека высокой культуры, редкого достоинства и беззаветной преданности искусству. Его жизнь стала примером служения своему народу, а его имя навсегда останется в золотой летописи азербайджанского радио, телевидения, театра и кино.