https://news.day.az/culture/1849473.html Юсиф Мухтаров - 85: голос азербайджанского телевидения, человек чести и верный спутник Амалии Панаховой - ФОТО Источник: Агентство международной информации Trend

Юсиф Мухтаров - 85: голос азербайджанского телевидения, человек чести и верный спутник Амалии Панаховой - ФОТО

Культура, 22 июля 2026 09:30 (UTC +04:00) 2 326
Юсиф Мухтаров - 85: голос азербайджанского телевидения, человек чести и верный спутник Амалии Панаховой

Источник: Агентство международной информации Trend

22 июля исполняется 85 лет со дня рождения выдающегося диктора, актера, мастера художественного слова, народного артиста Азербайджана Юсифа Мухтарова - человека, чей голос на протяжении десятилетий был символом азербайджанского радио и телевидения, а имя навсегда вписано в историю национальной культуры.

Юсиф Мухтаров родился 22 июля 1941 года. Он получил образование в Московской государственной академии народного хозяйства имени Г. В. Плеханова и Азербайджанском государственном институте искусств. На факультете драматического и киноактерского искусства учился у выдающегося режиссера Адиля Искендерова, который стал его наставником. Именно в студенческие годы он впервые вышел на сцену Учебного театра, исполнив яркие роли в спектаклях по произведениям Михаила Лермонтова, Назима Хикмета, Самеда Вургуна, Чингиза Айтматова, Ильяса Эфендиева и других авторов.

Однако главным делом его жизни стало радио. В 1964 году Юсиф Мухтаров пришел на Азербайджанское государственное радио и телевидение и вскоре стал одним из самых узнаваемых дикторов страны. Более тридцати лет он оставался бессменным голосом азербайджанского радио, позднее возглавляя редакцию общественно-политических программ и дикторскую службу.

За эти годы более 300 литературно-художественных программ в его исполнении вошли в Золотой фонд Азербайджанского радио. Он был выдающимся актером-чтецом, сумевшим подарить новую жизнь бессмертным произведениям Низами Гянджеви, Мухаммеда Физули, Имадеддина Насими и других классиков мировой поэзии. Их стихи, записанные голосом Юсифа Мухтарова, стали частью культурного наследия страны.

Не случайно именно его голос был выбран ЮНЕСКО для сохранения азербайджанского языка. Для будущих поколений организация записала его речь на двух золотых дисках, посвященных сохранению языков народов мира. Этот факт стал признанием не только уникального тембра его голоса, но и высочайшей культуры азербайджанской речи.

При его участии на азербайджанский язык было озвучено более тысячи художественных фильмов. Как актер он снялся в картинах "Первая любовь Балададаша", "Его роковая любовь", "Убийство в ночном поезде", а также во многих телевизионных спектаклях. Но именно искусство художественного чтения, дубляжа и работы у микрофона принесло ему всенародную любовь.

Юсиф Мухтаров был убежден, что радио - это особый мир, где каждое слово требует уважения. Он говорил, что диктор обязан безукоризненно владеть литературным языком, чувствовать интонацию, тембр, ритм речи и передавать слушателю не только информацию, но и настроение, красоту и смысл каждого произведения.

Особой популярностью пользовалась программа "Час поэзии", которую Юсиф Мухтаров многие годы вел вместе со своей супругой - народной артисткой Азербайджана Амалией Панаховой. Для тысяч радиослушателей этот цикл стал настоящим праздником поэзии, где звучали лучшие произведения мировой и азербайджанской литературы.

Их творческий союз был неразрывно связан и с личной жизнью. Почти полвека Юсиф Мухтаров и Амалия Панахова были вместе, оставаясь примером любви, взаимного уважения и преданности искусству.

В 1992 году по инициативе и при поддержке общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева они основали Бакинский муниципальный театр. Амалия Панахова стала его художественным руководителем, а Юсиф Мухтаров - директором театра. Вместе они создали один из самых известных театральных коллективов страны, достойно представлявший азербайджанское искусство на международной сцене. Сегодня их дело продолжает дочь Айнур Мухтарова. А их сын Ильгар Мухтаров продолжил служение своей стране, посвятив себя дипломатической деятельности.

Амалия Панахова говорила о супруге как о настоящем друге, единомышленнике, талантливом организаторе, заботливом муже и человеке, который всегда оставался опорой семьи и театра.

Но Юсиф Мухтаров запомнился не только как выдающийся артист. Он был человеком редкого мужества и высоких нравственных принципов.

Во время трагических событий 20 Января 1990 года, когда советские войска вошли в Баку и погибли мирные жители, он отказался зачитывать в эфире приказ военного коменданта. На требование руководства выйти к микрофону Юсиф Мухтаров ответил словами, ставшими свидетельством его гражданской позиции:

"Они расстреливают наших юношей и девушек, мужчин и женщин, а вы хотите, чтобы мы вышли к микрофону и спокойно прочитали приказ коменданта? Мы не выйдем в эфир по вашему приказу!"

В те драматические дни он стойко выдержал давление и оскорбления со стороны начальства, но не отступил от своих убеждений и не позволил никому зачитать этот текст в эфире. Этот поступок навсегда остался одной из самых достойных страниц его биографии.

Юсиф Мухтаров также посвятил многие годы педагогической деятельности. Будучи доцентом Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, он преподавал сценическую речь, воспитывая новые поколения артистов и дикторов. Коллеги вспоминали, что он с огромным уважением относился к своим учителям и столь же щедро передавал профессиональные знания молодым.

За выдающиеся заслуги перед азербайджанской культурой Юсиф Мухтаров был удостоен многочисленных государственных и профессиональных наград, в том числе международных.

Юсиф Мухтаров ушел из жизни 26 апреля 2010 года. Но его неповторимый голос продолжает жить в архивных записях радио, в фильмах, спектаклях и литературных композициях. Для нескольких поколений азербайджанцев он навсегда останется голосом эпохи - человеком, который своим талантом, благородством и гражданским мужеством заслужил искреннюю любовь народа.

Сегодня, в день его 85-летнего юбилея, мы с глубоким уважением вспоминаем выдающегося мастера слова, человека высокой культуры, редкого достоинства и беззаветной преданности искусству. Его жизнь стала примером служения своему народу, а его имя навсегда останется в золотой летописи азербайджанского радио, телевидения, театра и кино.

  • Юсиф Мухтаров - 85: голос азербайджанского телевидения, человек чести и верный спутник Амалии Панаховой
  • Юсиф Мухтаров - 85: голос азербайджанского телевидения, человек чести и верный спутник Амалии Панаховой
  • Юсиф Мухтаров - 85: голос азербайджанского телевидения, человек чести и верный спутник Амалии Панаховой
  • Юсиф Мухтаров - 85: голос азербайджанского телевидения, человек чести и верный спутник Амалии Панаховой
  • Юсиф Мухтаров - 85: голос азербайджанского телевидения, человек чести и верный спутник Амалии Панаховой
  • Юсиф Мухтаров - 85: голос азербайджанского телевидения, человек чести и верный спутник Амалии Панаховой
  • Юсиф Мухтаров - 85: голос азербайджанского телевидения, человек чести и верный спутник Амалии Панаховой
  • Юсиф Мухтаров - 85: голос азербайджанского телевидения, человек чести и верный спутник Амалии Панаховой
  • Юсиф Мухтаров - 85: голос азербайджанского телевидения, человек чести и верный спутник Амалии Панаховой
  • Юсиф Мухтаров - 85: голос азербайджанского телевидения, человек чести и верный спутник Амалии Панаховой
  • Юсиф Мухтаров - 85: голос азербайджанского телевидения, человек чести и верный спутник Амалии Панаховой
  • Юсиф Мухтаров - 85: голос азербайджанского телевидения, человек чести и верный спутник Амалии Панаховой
  • Юсиф Мухтаров - 85: голос азербайджанского телевидения, человек чести и верный спутник Амалии Панаховой
  • Юсиф Мухтаров - 85: голос азербайджанского телевидения, человек чести и верный спутник Амалии Панаховой
  • Юсиф Мухтаров - 85: голос азербайджанского телевидения, человек чести и верный спутник Амалии Панаховой
  • Юсиф Мухтаров - 85: голос азербайджанского телевидения, человек чести и верный спутник Амалии Панаховой
  • Юсиф Мухтаров - 85: голос азербайджанского телевидения, человек чести и верный спутник Амалии Панаховой
  • Юсиф Мухтаров - 85: голос азербайджанского телевидения, человек чести и верный спутник Амалии Панаховой
Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ЮСИФ МУХТАРОВ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Президент Ильхам Алиев: Опыт Азербайджана может способствовать урегулированию некоторых конфликтов 10:53 (UTC+04), Официальная хроника 17
На Форуме по межкультурному диалогу Президент Ильхам Алиев рассказал об освобождении Азербайджаном своих территорий 10:52 (UTC+04), Официальная хроника 63
Газ c месторождения "Абшерон" может поставляться на 16 экспортных рынков - ИНТЕРВЬЮ 10:50 (UTC+04), Экономика 134
Prezident İlham Əliyev: İkili standartlar siyasəti beynəlxalq siyasətdən tam şəkildə çıxarılmalıdır 10:48 (UTC+04), Azərbaycanca 169
Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанское общество демонстрирует единство по всем вопросам 10:48 (UTC+04), Официальная хроника 160
В Баку автомобиль насмерть сбил 23-летнего мужчину на скутере - ВИДЕО 10:44 (UTC+04), Общество 198
Назван объем активов Фонда развития бизнеса Азербайджана 10:40 (UTC+04), Экономика 212
Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны представители всех этнических групп и религий сплотились в железный кулак 10:36 (UTC+04), Официальная хроника 236
В Баку обсуждают развитие цифровых навыков в журналистике 10:35 (UTC+04), Общество 218
В Баку стартовала германо-азербайджанская бизнес-конференция - ФОТО 10:33 (UTC+04), Экономика 256
Баку и Берлин готовятся к запуску нового формата делового диалога 10:31 (UTC+04), Экономика 245
Prezident İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan cəmiyyəti bütün məsələlər üzrə birlik nümayiş etdirir 10:30 (UTC+04), Azərbaycanca 232
Bakıda yeni park salınır - FOTO 10:25 (UTC+04), Azərbaycanca 293
Президент Ильхам Алиев: Одной из главных причин стабильного развития Азербайджана является гармония в нашем обществе 10:24 (UTC+04), Официальная хроника 287
Азербайджан и Китай расширяют диалог в сфере хранения энергии - ФОТО 10:22 (UTC+04), Экономика 282
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан исторически и всегда был многокультурной страной 10:17 (UTC+04), Официальная хроника 271
Volkswagen объявил об ужесточении мер по реструктуризации 10:15 (UTC+04), Автоновости 314
Президент Ильхам Алиев: Форум по межкультурному диалогу вносит вклад в развитие межкультурных отношений 10:13 (UTC+04), Официальная хроника 306
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии VII Всемирного форума по межкультурному диалогу - ФОТО - ВИДЕО 10:04 (UTC+04), Официальная хроника 2 485
Милли Меджлис обсудит сегодня 12 законопроектов - СПИСОК 10:00 (UTC+04), Политика 355
Азербайджанская нефть выросла в цене 09:56 (UTC+04), Экономика 353
Шторм, смерч и проливные дожди обрушились на Анталью - ВИДЕО 09:51 (UTC+04), В мире 397
Türkiyənin 30 vilayətində əməliyyat - 85 nəfər tutuldu 09:48 (UTC+04), Azərbaycanca 367
Женская сборная Азербайджана стартует на ЧМ по борьбе в Астане 09:45 (UTC+04), Спорт 347
Баку и Тегеран обсудили расширение энергетического партнерства - ФОТО 09:38 (UTC+04), Экономика 365
Владельцам старых смартфонов дали простой совет 09:27 (UTC+04), Наука и технологии 408
Генпрокуратура раскрыла подробности громкого убийства в Баку 09:14 (UTC+04), Общество 2 955
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 октября 09:09 (UTC+04), Экономика
В Израиле проходят парламентские выборы 09:00 (UTC+04), В мире 434
Рыба есть, покупателей нет: что происходит на рынках Баку? - ВИДЕО 08:55 (UTC+04), Общество 522
В одном из районов Баку не будет света 08:50 (UTC+04), Общество 473
Хорошая новость для пользователей метро 08:40 (UTC+04), Общество 5 079
В этом районе Баку не будет газа 08:35 (UTC+04), Общество 489
Кибератака парализовала работу больниц в американском штате 08:21 (UTC+04), В мире 456
ПСЖ признан лучшим клубом мира 08:15 (UTC+04), Спорт 418
Крупнейшее в мире электрическое судно вышло на маршрут - ВИДЕО 08:10 (UTC+04), В мире 504
Назван лучший тренер года 08:10 (UTC+04), Спорт 443
Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом мира 08:03 (UTC+04), Спорт 437
COP17 под золотой маской: что Ереван не рассказывает миру об Амулсаре? - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 08:00 (UTC+04), Политика 5 146
Названа лучшая футболистка сезона-2025/2026 07:45 (UTC+04), Спорт 520
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
Унаи Симон признан лучшим голкипером мира 07:30 (UTC+04), Спорт 700
В Японии поезд мог менять салон в часы пик - ВИДЕО 06:26 (UTC+04), Наука и технологии 553
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
iPhone Duo не прошел тест на прочность - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), Наука и технологии 568
Не спешите менять старый смартфон 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 632
Харри Кейн стал обладателем "Золотого мяча" 2026 года 03:15 (UTC+04), Спорт 802
Точилки для карандашей, которым больше 100 лет - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), Общество 624
В Турции задержан журналист, объявленный нежелательным лицом в Азербайджане 02:01 (UTC+04), Общество 5 456
Гороскоп на 27 октября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 872
"Галатасарай" обыграл "Фенербахче" в стамбульском дерби - ВИДЕО 00:55 (UTC+04), Спорт 644
Damoda представила световое шоу с использованием 70 тысяч дронов - ВИДЕО 00:42 (UTC+04), Наука и технологии 629
Роналду включили в состав сборной Португалии 00:29 (UTC+04), Спорт 632
Названы районы Баку, где квартиры стоят дешевле всего - ВИДЕО 00:15 (UTC+04), Общество 772
Хроника Победы (27.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с ракетным обстрелом города Барда ВС Армении - ФОТО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 847
Хроника Победы (27.10.2020): Под прицелом - Барда - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 808
Прошло 6 лет с ракетного обстрела армянскими ВС села Гараюсифли в Барде 00:01 (UTC+04), Политика 775
Таир Салахов - искусство увидеть человека - ФОТО 26 октября 23:54 (UTC+04), Культура 624
Microsoft предложила 60 тысячам сотрудников уволиться 26 октября 23:45 (UTC+04), В мире 744
В Дубае построят первую в мире дорожку из чистого золота 26 октября 23:32 (UTC+04), В мире 850
МЕМİМ организованы тренинги в Шабране и Сиязане – для учителей и сотрудников библиотек - ФОТО 26 октября 23:23 (UTC+04), Культура 634
Южная Корея и США начали военно-воздушные учения 26 октября 23:15 (UTC+04), В мире 760
Парковка в этом месте обойдется водителям в 40 манатов - ВИДЕО 26 октября 23:04 (UTC+04), Общество 770
Еще одна массовая драка в Баку - ВИДЕО 26 октября 22:55 (UTC+04), Общество 941
Лейла Алиева и Алена Алиева побывали на ферме Capybara Azerbaijan в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:46 (UTC+04), Официальная хроника 5 558
Джеффри Вербок — американец с азербайджанской душой - ФОТО 26 октября 22:31 (UTC+04), Культура 719
"Реал" и "Челси" заинтересовались полузащитником "Арсенала" 26 октября 22:25 (UTC+04), Спорт 660
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:17 (UTC+04), Официальная хроника 4 473
Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с деятельностью социального швейного предприятия в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:12 (UTC+04), Официальная хроника 5 768
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия новых яслей-детского сада в селе Гёйляр Шамахинского района - ФОТО 26 октября 22:10 (UTC+04), Официальная хроника 5 036
Азербайджанские НПО направили открытое письмо Масуду Пезешкиану 26 октября 22:02 (UTC+04), Политика 934
Азербайджан и исламский мир: визит, проясняющий политические ориентиры - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 26 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 224
В Баку ограничат движение на нескольких улицах 26 октября 21:51 (UTC+04), Общество 776
Bakı Kitab Sərgisində Səudiyyə Ərəbistanının mədəniyyəti və ədəbiyyatı təqdim olunub - FOTO 26 октября 21:42 (UTC+04), Azərbaycanca 813
Пьерлуиджи Коллина в Баку - ВИДЕО 26 октября 21:40 (UTC+04), Спорт 742
Польского депутата заподозрили в работе на китайские спецслужбы 26 октября 21:38 (UTC+04), В мире 841
“PAŞA Kapital” III İslam Maliyyə Forumunda iştirak edib - FOTO 26 октября 21:34 (UTC+04), Azərbaycanca 843
Макрон обвинил соцсети в разжигании беспорядков 26 октября 21:31 (UTC+04), В мире 832
В Доме-музее Самеда Вургуна обсудили современные тенденции - ФОТО 26 октября 21:25 (UTC+04), Культура 686
Саудовская Аравия будет хранить нефть в этой стране 26 октября 21:16 (UTC+04), В мире 878
Sabah Şəkidə qaz olmayacaq 26 октября 21:10 (UTC+04), Azərbaycanca 803
В Азербайджане предупредили о попытках кражи аккаунтов WhatsApp 26 октября 21:03 (UTC+04), Общество 785
Вратарь "Карабаха" вызван в сборную Боснии и Герцеговины на матчи Лиги наций 26 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 656
Наводнения обрушились на Пхукет - ВИДЕО 26 октября 20:44 (UTC+04), В мире 844
Cadillac представил юбилейную версию Escalade-V 26 октября 20:32 (UTC+04), Автоновости 655
Австрийский бизнес нацелен на рынок Азербайджана 26 октября 20:19 (UTC+04), Экономика 823
Пентагон начал подготовку военных баз к автономной работе 26 октября 20:12 (UTC+04), В мире 790
Что осталось за кадром фильма "44"? Семеро сыновей моих - откровения актеров, сыгравших бойцов азербайджанского спецназа - ФОТО 26 октября 20:03 (UTC+04), Культура 6 584
Баку и Вена готовятся к политконсультациям 26 октября 20:00 (UTC+04), Политика 780
11 дзюдоистов представят Азербайджан на турнире Большого шлема в Абу-Даби 26 октября 19:53 (UTC+04), Спорт 587
"Забота" с двойными стандартами - иранский министр полез не в свое дело 26 октября 19:45 (UTC+04), Политика 3 782
Азербайджан и ОИС обсудили подготовку к саммиту в 2027 году - ФОТО 26 октября 19:41 (UTC+04), Политика 785
Azərbaycanda mərkəzi isitmə sistemi olan neçə bina var? - AÇIQLANDI 26 октября 19:32 (UTC+04), Azərbaycanca 788
Baku International Arts Festival раскрыл детали параллельной программы - ФОТО 26 октября 19:29 (UTC+04), Культура 657
Ученые предупредили о грядущей волне геомагнитных возмущений 26 октября 19:14 (UTC+04), Это интересно 619
Британия не присоединится к структуре оборонного банка при НАТО 26 октября 19:01 (UTC+04), В мире 782
Иран продолжит развитие ядерной программы - Пезешкиан 26 октября 18:53 (UTC+04), В мире 841
Музыкальное путешествие в мир Фрэнка Синатры в Баку - ФОТО 26 октября 18:50 (UTC+04), Культура 632
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 18:42 (UTC+04), Официальная хроника 5 844
Азербайджан увеличивает расходы на оборону и пограничную службу 26 октября 18:39 (UTC+04), Политика 858
Экс-футболист «Барселоны» Самюэль Это’О в Баку 26 октября 18:30 (UTC+04), Спорт 679
Şagirdlərin illik təhsil xərcləri müəyyənləşdi - Əli Əsədovdan QƏRAR 26 октября 18:20 (UTC+04), Azərbaycanca 814
Узбекистан и Азербайджан укрепляют сотрудничество на основе общего исторического наследия 26 октября 18:17 (UTC+04), Политика 827
Кому в Азербайджане положен бесплатный бензин? 26 октября 18:10 (UTC+04), Общество 1 297
İkinci əl geyim almaq nə üçün təhlükəlidir? - Səbəb açıqlandı - VİDEO 26 октября 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 816
Финансовый скандал в Турции: последствия могут быть серьезнее, чем кажется - ОБЗОР 26 октября 18:00 (UTC+04), В мире 5 647
Ереван должен предпринять конкретные шаги вместо затягивания мирного процесса - Азер Гараев 26 октября 17:47 (UTC+04), Политика 868
К проектам в Карабахе могут подключиться инвесторы и из этой страны 26 октября 17:42 (UTC+04), Экономика 876
Двое обвиняемых в убийстве в ресторане в Баку арестованы - ОБНОВЛЕНО 26 октября 17:38 (UTC+04), Общество 755
Müdafiə xərclərimiz ötən illə müqayisədə necə dəyişir? 26 октября 17:36 (UTC+04), Azərbaycanca 816
Эльвин Набизаде рассказал о проекте "Радиус ответственности" - Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - ФОТО 26 октября 17:32 (UTC+04), Культура 748
Bu divarlara reklam yerləşdirənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 26 октября 17:29 (UTC+04), Azərbaycanca 838
Азербайджан и Нидерланды рассмотрели новые направления партнерства - ФОТО 26 октября 17:25 (UTC+04), Политика 871
В Германии лайнер размером с «Титаник» столкнулся с контейнеровозом - ВИДЕО 26 октября 17:16 (UTC+04), В мире 925
Audi построит свой первый завод в США 26 октября 17:08 (UTC+04), Автоновости 687
Посол рассказал о роли Центра исламской цивилизации в сохранении наследия Узбекистана 26 октября 17:06 (UTC+04), Политика 830
В Баку изменилась схема движения 5 автобусов 26 октября 16:55 (UTC+04), Общество 6 637
На AIREX 2026 обсудят перспективы привлечения инвестиций в Карабах 26 октября 16:49 (UTC+04), Политика 856
Масштабные учения НАТО в Латвии 26 октября 16:40 (UTC+04), В мире 864
Азербайджанский борец получил травму на чемпионате мира 26 октября 16:31 (UTC+04), Спорт 660
Азербайджан создает национальную инфраструктуру ИИ - Хикмет Гаджиев 26 октября 16:24 (UTC+04), Политика 855
Граждане Азербайджана могут получить право на безвизовый въезд в эту страну 26 октября 16:20 (UTC+04), Политика 1 106
Концерт в честь маэстро Рауфа Абдуллаева - ФОТО 26 октября 16:17 (UTC+04), Культура 635
В Баку изменили схему движения двух автобусов 26 октября 16:09 (UTC+04), Общество 832
Азербайджан намерен упростить визовые процедуры со странами Африки 26 октября 16:05 (UTC+04), Политика 883
Bakıda ev almaq istəyənlər üçün yeni imkan 26 октября 16:01 (UTC+04), Azərbaycanca 818
В Азербайджане уволили учительницу, проводившую прямой эфир в TikTok из школы 26 октября 15:59 (UTC+04), Общество 1 028
ИИ и соцсети затрудняют установление истины - Хикмет Гаджиев 26 октября 15:55 (UTC+04), Экономика 886
SOCAR и Sonatrach обсудили поставки нефти и нефтехимической продукции 26 октября 15:51 (UTC+04), Экономика 879
Восстановление доверия и примирение - ключевые этапы постконфликтного периода - Хикмет Гаджиев 26 октября 15:48 (UTC+04), Политика 841
В Азербайджане разработаны 20-летние планы развития 68 городов 26 октября 15:45 (UTC+04), Общество 663
Мирный договор должен принести реальную пользу странам — Хикмет Гаджиев 26 октября 15:41 (UTC+04), Политика 831
Названы обязательные настройки для старого iPhone 26 октября 15:37 (UTC+04), Наука и технологии 657
В Баку закрыли известный ресторан 26 октября 15:33 (UTC+04), Общество 7 251
Старейшие галактики Вселенной поставили ученых в тупик 26 октября 15:24 (UTC+04), Это интересно 677
Уволенный главный советник Эрдогана выступил с заявлением 26 октября 15:15 (UTC+04), В мире 1 216
В Баку проходит конференция об общем историческом наследии Азербайджана и Узбекистана - ФОТО 26 октября 15:03 (UTC+04), Политика 886
В Азербайджанском национальном музее ковра откроется выставка "Да не споткнется твой бело-серый конь" 26 октября 15:00 (UTC+04), Культура 696
Фиаско армянских реваншистов в Вене: на оргкомитет фестиваля оказывается давление 26 октября 14:58 (UTC+04), Политика 6 290
Кадры ДТП с участием пешеходов в Азербайджане - ВИДЕО 26 октября 14:55 (UTC+04), Общество 778
Покажут ли церемонию вручения “Золотого мяча” в Азербайджане? 26 октября 14:52 (UTC+04), Спорт 940
В Азербайджанском национальном музее ковра состоится II международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы азербайджанского исторического оружиеведения» 26 октября 14:39 (UTC+04), Культура 715
Глава МИД Нидерландов назвал Азербайджан важным партнером в регионе 26 октября 14:34 (UTC+04), Политика 878
Xaricdən gətirilən dərmanlar bu hallarda təhlükəli olur 26 октября 14:33 (UTC+04), Azərbaycanca 866
Два борца Азербайджана вышли в полуфинал ЧМ в Астане 26 октября 14:24 (UTC+04), Спорт 683
Участники Форума межкультурного диалога посетят Шушу и Физули 26 октября 14:16 (UTC+04), Политика 861
Нидерланды высоко оценили лидерство Азербайджана в мирном процессе с Арменией 26 октября 14:11 (UTC+04), Политика 858
Названы цели Всемирного форума по межкультурному диалогу 26 октября 14:07 (UTC+04), Политика 867
В Баку сделали заявление по вопросу мира с Арменией 26 октября 14:02 (UTC+04), Политика 965
Стало известно, сколько Нидерланды инвестировали в Азербайджан 26 октября 13:58 (UTC+04), Экономика 916
В Азербайджане ратифицирован Дополнительный протокол к Европейской конвенции по уголовным делам 26 октября 13:59 (UTC+04), Официальная хроника 601
Президент Ильхам Алиев принял представителя Управления ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александра Зуева - ВИДЕО 26 октября 13:54 (UTC+04), Официальная хроника 6 473
Директор UNAOC о роли ИИ в межкультурном диалоге 26 октября 13:51 (UTC+04), Наука и технологии 683
Азербайджан и Нидерланды работают над четырьмя соглашениями 26 октября 13:43 (UTC+04), Политика 5 462
Президент Ильхам Алиев принял высокого представителя Альянса цивилизаций ООН - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 13:38 (UTC+04), Официальная хроника 7 809
Azərbaycan QHT-ləri Məsud Pezeşkiana açıq məktub ünvanlayıb 26 октября 13:32 (UTC+04), Azərbaycanca 904
Уйдет ли депутат Арзухан Ализаде в отставку после ареста сына? 26 октября 13:31 (UTC+04), Политика 1 090
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОИС - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 13:24 (UTC+04), Официальная хроника 7 297
Президент Ильхам Алиев утвердил два соглашения, подписанных между Азербайджаном и Узбекистаном 26 октября 13:20 (UTC+04), Официальная хроника 7 398
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 26 октября 13:11 (UTC+04), Общество 1 939
В Азербайджане создана Координационная комиссия по строительным проектам 26 октября 13:03 (UTC+04), Официальная хроника 634
Пять стихий - грандиозная премьера "Турандот" из-за кулис бакинской сцены - ФОТО 26 октября 12:55 (UTC+04), Культура 814
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Народного художника Фархада Халилова с юбилеем - ФОТО 26 октября 12:42 (UTC+04), Официальная хроника 13 984
"Сабах" повторил исторический рекорд чемпионата Азербайджана 26 октября 12:31 (UTC+04), Спорт 673
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Нидерландов - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 12:14 (UTC+04), Официальная хроника 6 274
США отчитались о безопасности судоходства в Ормузском проливе 26 октября 11:50 (UTC+04), В мире 967
Инвестиции в сектор ИКТ Азербайджана значительно выросли - ФОТО 26 октября 11:32 (UTC+04), Экономика 973
Ağac kəsən şəxs işdən azad edilib 26 октября 11:32 (UTC+04), Azərbaycanca 997
Кадры арестованного сына депутата - ВИДЕО 26 октября 11:25 (UTC+04), Общество 1 094
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Австрии 26 октября 11:26 (UTC+04), Официальная хроника 6 832
В Азербайджане ответили на провокационное заявление иранского министра 26 октября 11:22 (UTC+04), Общество 5 050
Азербайджан не будет ждать тех, кто тормозит региональные процессы - Фарид Бахшалиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 11:20 (UTC+04), Политика 5 831
Негромкий голос Фуада Мамедова - поздравление ученому в день его юбилея 26 октября 11:11 (UTC+04), Общество 2 356
В Мехико прошел масштабный парад в канун Дня мертвых - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 11:04 (UTC+04), В мире 1 018
Yollarda yeni zolaq? - Təhlükəsizlik zolağından kimlər istifadə edə bilər? - RƏSMİ 26 октября 10:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 018
ЕИБ о финансировании проекта "зеленого" энергокоридора с участием Азербайджана 26 октября 10:48 (UTC+04), Экономика 983
Четыре азербайджанских борца продолжат выступление на ЧМ в Астане 26 октября 10:36 (UTC+04), Спорт 703
Банк Республика привлек 40 миллионов долларов США от Азиатского банка развития для поддержки предпринимательства в регионах - ФОТО (R) 26 октября 10:25 (UTC+04), Экономика 994
Совет печати Азербайджана обнародовал дополнения к этическим правилам журналистов 26 октября 10:23 (UTC+04), Общество 714
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 26 октября 10:15 (UTC+04), Туризм
На этой улице ограничено движение транспорта 26 октября 10:02 (UTC+04), Общество 769
В Иордании задержали подозреваемых в нападении на храм 26 октября 09:58 (UTC+04), В мире 1 008
Баку доказал, что взаимопонимание - лучший путь для решения проблем между странами - Новруз Аслан для Day.Az 26 октября 09:50 (UTC+04), Политика 6 474
11 человек арестованы в связи с убийством в кафе в Баку - ВИДЕО 26 октября 09:39 (UTC+04), Общество 1 080
Skoda представила роскошную версию Kodiaq Laurin - ФОТО 26 октября 09:35 (UTC+04), Автоновости 788
В двух районах Баку не будет света 26 октября 09:31 (UTC+04), Общество 952
В "Манчестер Юнайтед" обсуждают отставку главного тренера 26 октября 09:22 (UTC+04), Спорт 818
США считают Орбана подходящим кандидатом на пост генсека ООН - СМИ 26 октября 09:17 (UTC+04), В мире 1 056
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 26 октября 26 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Биткоин упал в цене 26 октября 08:50 (UTC+04), Экономика 1 087
В России 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов - ВИДЕО 26 октября 08:31 (UTC+04), В мире 1 075
Продавцов много, но... - что происходит на авторынке Баку? - ВИДЕО 26 октября 08:12 (UTC+04), Общество 891
Социальный кризис и политический тупик: что на самом деле происходит во Франции? - РАСКЛАД от Намика Алиева 26 октября 08:00 (UTC+04), В мире 7 526
В Сумгайыте прорвало водопровод: затопило дворы домов - ВИДЕО 26 октября 07:46 (UTC+04), Общество 776
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 26 октября 07:33 (UTC+04), Общество
В Британии задержали более 1,5 тыс. авиарейсов 26 октября 07:19 (UTC+04), Туризм 696
Названа причина иметь два смартфона 26 октября 07:07 (UTC+04), Наука и технологии 771
День обещает быть насыщен открытиями - гороскоп на 26 октября 26 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 1 446
Откуда берется осенняя бессонница и чем она опасна 26 октября 04:58 (UTC+04), Медицина 752
«Реал» победил «Барселону» в матче Ла Лиги - ВИДЕО 26 октября 03:45 (UTC+04), Спорт 855
Еще новости