США планируют запуск ядерного аппарата к Марсу

Соединенные Штаты планируют израсходовать около $2,1 млрд на создание и отправку к Марсу в конце 2028 года аппарата SR-1 (Space Reactor-1) Freedom с ядерной силовой установкой, будут использованы разработки, которые планировалось применить для строительства окололунной станции.

Как передает Day.Az, об этом сообщила ТАСС официальный представитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джен Уиттри.

По ее словам, в космическом ведомстве считают данный проект "важным шагом на пути к созданию ядерных систем, которые позволят США действовать дальше за пределами низкой околоземной орбиты, дольше и более эффективно". "Согласно предварительным оценкам, стоимость составит около $2,1 млрд, NASA продолжит уточнять эту сумму в процессе закупок", - отметила Уиттри.

Она уточнила, что при создании аппарата планируется применить, в частности, уже имеющиеся разработки. В их числе электродвигательный модуль PPE (Power and Propulsion Element). Специалисты NASA ранее планировали использовать его при строительстве окололунной станции Gateway. О приостановке реализации данного проекта было объявлено ранее в 2026 году.

Как добавила Уиттри, "усилия будут сосредоточены на разработке систем реактора" для SR-1 Freedom. По ее словам, в NASA считают, что создание аппарата, в частности, позволит "обеспечить важнейший потенциал для долгосрочной деятельности на Луне и будущих миссий к Марсу".

SR-1 Freedom должен доставить на Красную планету три роботизированных вертолета. Они будут созданы на основе вертолетов Ingenuity, которые NASA ранее использовало для изучения Марса. Стоимость новой программы, которая получила название SkyFall, в NASA пока не уточняют. Руководитель американского космического ведомства Джаред Айзекман объявил о данных планах в марте.

NASA применяло вертолет Ingenuity для исследования Марса в 2021-2024 годах. Аппарат был доставлен на планету вместе с марсоходом Perseverance в феврале 2021 года. Вертолет совершил 72 полета. В ведомстве отмечали, что создание летательного аппарата, масса которого составляла около 1,8 кг, обошлось в $80 млн. NASA применяло Ingenuity для изучения тех районов, куда не мог добраться марсоход, создания трехмерных карт поверхности планеты и решения других научных задач. В январе 2024 года специалисты управления уточнили, что прекратили использовать вертолет, поскольку он был поврежден. Они подчеркивали, что Ingenuity превзошел их ожидания.