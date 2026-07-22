ДТП с автобусом в Турции: более 30 пострадавших - ВИДЕО

В Турции произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого пострадали более 30 человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber.

По данным телеканала, автобус следовал из Стамбула в курортный город Кушадасы на побережье Эгейского моря.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Информация о наличии среди пострадавших иностранных граждан пока не приводится.