https://news.day.az/world/1849480.html ДТП с автобусом в Турции: более 30 пострадавших - ВИДЕО В Турции произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого пострадали более 30 человек. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber. По данным телеканала, автобус следовал из Стамбула в курортный город Кушадасы на побережье Эгейского моря. Обстоятельства аварии устанавливаются.
ДТП с автобусом в Турции: более 30 пострадавших - ВИДЕО
В Турции произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого пострадали более 30 человек.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber.
По данным телеканала, автобус следовал из Стамбула в курортный город Кушадасы на побережье Эгейского моря.
Обстоятельства аварии устанавливаются. Информация о наличии среди пострадавших иностранных граждан пока не приводится.
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