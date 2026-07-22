https://news.day.az/world/1849309.html Занесенный в книгу рекордов Гиннеса водопад - ВИДЕО В сети распространились кадры водопада Хуангошу, который занесён в книгу рекордов Гиннеса. Как передает Day.Az, этот водопад - самый большой в Китае. Вместе с двадцатью соседними, он формирует самую большую группу водопадов на планете.
Занесенный в книгу рекордов Гиннеса водопад - ВИДЕО
В сети распространились кадры водопада Хуангошу, который занесён в книгу рекордов Гиннеса.
Как передает Day.Az, этот водопад - самый большой в Китае.
Вместе с двадцатью соседними, он формирует самую большую группу водопадов на планете.
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