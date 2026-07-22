Число участников программы Artemis достигло 70

Маврикий официально присоединился к международной лунной программе США Artemis, став ее 70-м участником.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

От имени Маврикия соглашение подписал постоянный секретарь Министерства высшего образования, науки и исследований Навиндсинг Джугмохунсинг.

По его словам, как малое островное развивающееся государство в Индийском океане, Маврикий заинтересован в том, чтобы освоение космоса приносило пользу всему человечеству, способствовало защите океанов и побережий, а также усиливало роль небольших государств в формировании международной космической политики.

Он подчеркнул, что страна намерена участвовать в развитии космического сотрудничества, открывая новые возможности для инноваций и международного партнерства.