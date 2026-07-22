https://news.day.az/society/1849460.html У берегов Баку и Сумгайыта спасли двух тонувших мужчин Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана спасли двух человек, оказавшихся под угрозой утопления в море. Как сообщили Day.Az в МЧС, на горячую линию "112" поступили сообщения о том, что в необорудованных для купания местах у побережья поселка Нардаран Гарадагского района Баку и поселка имени Г. З.

У берегов Баку и Сумгайыта спасли двух тонувших мужчин

Общество, 22 июля 2026 08:14 (UTC +04:00) 778
У берегов Баку и Сумгайыта спасли двух тонувших мужчин

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана спасли двух человек, оказавшихся под угрозой утопления в море.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на горячую линию "112" поступили сообщения о том, что в необорудованных для купания местах у побережья поселка Нардаран Гарадагского района Баку и поселка имени Г. З. Тагиева в Сумгайыте граждане оказались в опасности.

На место происшествий были незамедлительно направлены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах.

Благодаря оперативно проведенным спасательным операциям были спасены Джафар Ализаде (1997 года рождения), который находился примерно в 2 километрах от ближайшего спасательного поста в Нардаране, а также Джейхун Гулиев (1996 года рождения), оказавшийся в 300 метрах от ближайшего спасательного поста в поселке имени Г. З. Тагиева.

Оба мужчины были благополучно доставлены на берег.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#МЧС
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Генпрокуратура раскрыла подробности громкого убийства в Баку 09:14 (UTC+04), Общество 469
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 октября 09:09 (UTC+04), Экономика
В Израиле проходят парламентские выборы 09:00 (UTC+04), В мире 269
Рыба есть, покупателей нет: что происходит на рынках Баку? - ВИДЕО 08:55 (UTC+04), Общество 317
В одном из районов Баку не будет света 08:50 (UTC+04), Общество 324
Хорошая новость для пользователей метро 08:40 (UTC+04), Общество 834
В этом районе Баку не будет газа 08:35 (UTC+04), Общество 369
Кибератака парализовала работу больниц в американском штате 08:21 (UTC+04), В мире 372
ПСЖ признан лучшим клубом мира 08:15 (UTC+04), Спорт 355
Крупнейшее в мире электрическое судно вышло на маршрут - ВИДЕО 08:10 (UTC+04), В мире 415
Назван лучший тренер года 08:10 (UTC+04), Спорт 376
Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом мира 08:03 (UTC+04), Спорт 367
COP17 под золотой маской: что Ереван не рассказывает миру об Амулсаре? - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 08:00 (UTC+04), Политика 3 378
Названа лучшая футболистка сезона-2025/2026 07:45 (UTC+04), Спорт 456
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
Унаи Симон признан лучшим голкипером мира 07:30 (UTC+04), Спорт 629
В Японии поезд мог менять салон в часы пик - ВИДЕО 06:26 (UTC+04), Наука и технологии 496
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
iPhone Duo не прошел тест на прочность - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), Наука и технологии 533
Не спешите менять старый смартфон 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 586
Харри Кейн стал обладателем "Золотого мяча" 2026 года 03:15 (UTC+04), Спорт 730
Точилки для карандашей, которым больше 100 лет - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), Общество 580
В Турции задержан журналист, объявленный нежелательным лицом в Азербайджане 02:01 (UTC+04), Общество 3 159
Гороскоп на 27 октября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 825
"Галатасарай" обыграл "Фенербахче" в стамбульском дерби - ВИДЕО 00:55 (UTC+04), Спорт 601
Damoda представила световое шоу с использованием 70 тысяч дронов - ВИДЕО 00:42 (UTC+04), Наука и технологии 602
Роналду включили в состав сборной Португалии 00:29 (UTC+04), Спорт 597
Названы районы Баку, где квартиры стоят дешевле всего - ВИДЕО 00:15 (UTC+04), Общество 724
Хроника Победы (27.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с ракетным обстрелом города Барда ВС Армении - ФОТО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 805
Хроника Победы (27.10.2020): Под прицелом - Барда - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 762
Прошло 6 лет с ракетного обстрела армянскими ВС села Гараюсифли в Барде 00:01 (UTC+04), Политика 724
Таир Салахов - искусство увидеть человека - ФОТО 26 октября 23:54 (UTC+04), Культура 596
Microsoft предложила 60 тысячам сотрудников уволиться 26 октября 23:45 (UTC+04), В мире 706
В Дубае построят первую в мире дорожку из чистого золота 26 октября 23:32 (UTC+04), В мире 814
МЕМİМ организованы тренинги в Шабране и Сиязане – для учителей и сотрудников библиотек - ФОТО 26 октября 23:23 (UTC+04), Культура 614
Южная Корея и США начали военно-воздушные учения 26 октября 23:15 (UTC+04), В мире 727
Парковка в этом месте обойдется водителям в 40 манатов - ВИДЕО 26 октября 23:04 (UTC+04), Общество 731
Еще одна массовая драка в Баку - ВИДЕО 26 октября 22:55 (UTC+04), Общество 894
Лейла Алиева и Алена Алиева побывали на ферме Capybara Azerbaijan в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:46 (UTC+04), Официальная хроника 5 341
Джеффри Вербок — американец с азербайджанской душой - ФОТО 26 октября 22:31 (UTC+04), Культура 693
"Реал" и "Челси" заинтересовались полузащитником "Арсенала" 26 октября 22:25 (UTC+04), Спорт 636
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:17 (UTC+04), Официальная хроника 4 423
Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с деятельностью социального швейного предприятия в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:12 (UTC+04), Официальная хроника 4 957
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия новых яслей-детского сада в селе Гёйляр Шамахинского района - ФОТО 26 октября 22:10 (UTC+04), Официальная хроника 3 845
Азербайджанские НПО направили открытое письмо Масуду Пезешкиану 26 октября 22:02 (UTC+04), Политика 888
Азербайджан и исламский мир: визит, проясняющий политические ориентиры - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 26 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 184
В Баку ограничат движение на нескольких улицах 26 октября 21:51 (UTC+04), Общество 742
Bakı Kitab Sərgisində Səudiyyə Ərəbistanının mədəniyyəti və ədəbiyyatı təqdim olunub - FOTO 26 октября 21:42 (UTC+04), Azərbaycanca 777
Пьерлуиджи Коллина в Баку - ВИДЕО 26 октября 21:40 (UTC+04), Спорт 717
Польского депутата заподозрили в работе на китайские спецслужбы 26 октября 21:38 (UTC+04), В мире 807
“PAŞA Kapital” III İslam Maliyyə Forumunda iştirak edib - FOTO 26 октября 21:34 (UTC+04), Azərbaycanca 813
Макрон обвинил соцсети в разжигании беспорядков 26 октября 21:31 (UTC+04), В мире 804
В Доме-музее Самеда Вургуна обсудили современные тенденции - ФОТО 26 октября 21:25 (UTC+04), Культура 671
Саудовская Аравия будет хранить нефть в этой стране 26 октября 21:16 (UTC+04), В мире 845
Sabah Şəkidə qaz olmayacaq 26 октября 21:10 (UTC+04), Azərbaycanca 775
В Азербайджане предупредили о попытках кражи аккаунтов WhatsApp 26 октября 21:03 (UTC+04), Общество 742
Вратарь "Карабаха" вызван в сборную Боснии и Герцеговины на матчи Лиги наций 26 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 636
Наводнения обрушились на Пхукет - ВИДЕО 26 октября 20:44 (UTC+04), В мире 811
Cadillac представил юбилейную версию Escalade-V 26 октября 20:32 (UTC+04), Автоновости 640
Австрийский бизнес нацелен на рынок Азербайджана 26 октября 20:19 (UTC+04), Экономика 791
Пентагон начал подготовку военных баз к автономной работе 26 октября 20:12 (UTC+04), В мире 763
Что осталось за кадром фильма "44"? Семеро сыновей моих - откровения актеров, сыгравших бойцов азербайджанского спецназа - ФОТО 26 октября 20:03 (UTC+04), Культура 6 556
Баку и Вена готовятся к политконсультациям 26 октября 20:00 (UTC+04), Политика 755
11 дзюдоистов представят Азербайджан на турнире Большого шлема в Абу-Даби 26 октября 19:53 (UTC+04), Спорт 572
"Забота" с двойными стандартами - иранский министр полез не в свое дело 26 октября 19:45 (UTC+04), Политика 3 730
Азербайджан и ОИС обсудили подготовку к саммиту в 2027 году - ФОТО 26 октября 19:41 (UTC+04), Политика 756
Azərbaycanda mərkəzi isitmə sistemi olan neçə bina var? - AÇIQLANDI 26 октября 19:32 (UTC+04), Azərbaycanca 760
Baku International Arts Festival раскрыл детали параллельной программы - ФОТО 26 октября 19:29 (UTC+04), Культура 640
Ученые предупредили о грядущей волне геомагнитных возмущений 26 октября 19:14 (UTC+04), Это интересно 607
Британия не присоединится к структуре оборонного банка при НАТО 26 октября 19:01 (UTC+04), В мире 758
Иран продолжит развитие ядерной программы - Пезешкиан 26 октября 18:53 (UTC+04), В мире 816
Музыкальное путешествие в мир Фрэнка Синатры в Баку - ФОТО 26 октября 18:50 (UTC+04), Культура 624
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 18:42 (UTC+04), Официальная хроника 5 825
Азербайджан увеличивает расходы на оборону и пограничную службу 26 октября 18:39 (UTC+04), Политика 830
Экс-футболист «Барселоны» Самюэль Это’О в Баку 26 октября 18:30 (UTC+04), Спорт 665
Şagirdlərin illik təhsil xərcləri müəyyənləşdi - Əli Əsədovdan QƏRAR 26 октября 18:20 (UTC+04), Azərbaycanca 787
Узбекистан и Азербайджан укрепляют сотрудничество на основе общего исторического наследия 26 октября 18:17 (UTC+04), Политика 793
Кому в Азербайджане положен бесплатный бензин? 26 октября 18:10 (UTC+04), Общество 1 241
İkinci əl geyim almaq nə üçün təhlükəlidir? - Səbəb açıqlandı - VİDEO 26 октября 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 791
Финансовый скандал в Турции: последствия могут быть серьезнее, чем кажется - ОБЗОР 26 октября 18:00 (UTC+04), В мире 5 607
Ереван должен предпринять конкретные шаги вместо затягивания мирного процесса - Азер Гараев 26 октября 17:47 (UTC+04), Политика 840
К проектам в Карабахе могут подключиться инвесторы и из этой страны 26 октября 17:42 (UTC+04), Экономика 850
Двое обвиняемых в убийстве в ресторане в Баку арестованы - ОБНОВЛЕНО 26 октября 17:38 (UTC+04), Общество 742
Müdafiə xərclərimiz ötən illə müqayisədə necə dəyişir? 26 октября 17:36 (UTC+04), Azərbaycanca 791
Эльвин Набизаде рассказал о проекте "Радиус ответственности" - Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - ФОТО 26 октября 17:32 (UTC+04), Культура 737
Bu divarlara reklam yerləşdirənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 26 октября 17:29 (UTC+04), Azərbaycanca 811
Азербайджан и Нидерланды рассмотрели новые направления партнерства - ФОТО 26 октября 17:25 (UTC+04), Политика 844
В Германии лайнер размером с «Титаник» столкнулся с контейнеровозом - ВИДЕО 26 октября 17:16 (UTC+04), В мире 897
Audi построит свой первый завод в США 26 октября 17:08 (UTC+04), Автоновости 674
Посол рассказал о роли Центра исламской цивилизации в сохранении наследия Узбекистана 26 октября 17:06 (UTC+04), Политика 800
В Баку изменилась схема движения 5 автобусов 26 октября 16:55 (UTC+04), Общество 6 573
На AIREX 2026 обсудят перспективы привлечения инвестиций в Карабах 26 октября 16:49 (UTC+04), Политика 827
Масштабные учения НАТО в Латвии 26 октября 16:40 (UTC+04), В мире 837
Азербайджанский борец получил травму на чемпионате мира 26 октября 16:31 (UTC+04), Спорт 646
Азербайджан создает национальную инфраструктуру ИИ - Хикмет Гаджиев 26 октября 16:24 (UTC+04), Политика 826
Граждане Азербайджана могут получить право на безвизовый въезд в эту страну 26 октября 16:20 (UTC+04), Политика 1 075
Концерт в честь маэстро Рауфа Абдуллаева - ФОТО 26 октября 16:17 (UTC+04), Культура 623
В Баку изменили схему движения двух автобусов 26 октября 16:09 (UTC+04), Общество 815
Азербайджан намерен упростить визовые процедуры со странами Африки 26 октября 16:05 (UTC+04), Политика 855
Bakıda ev almaq istəyənlər üçün yeni imkan 26 октября 16:01 (UTC+04), Azərbaycanca 789
В Азербайджане уволили учительницу, проводившую прямой эфир в TikTok из школы 26 октября 15:59 (UTC+04), Общество 997
ИИ и соцсети затрудняют установление истины - Хикмет Гаджиев 26 октября 15:55 (UTC+04), Экономика 860
SOCAR и Sonatrach обсудили поставки нефти и нефтехимической продукции 26 октября 15:51 (UTC+04), Экономика 852
Восстановление доверия и примирение - ключевые этапы постконфликтного периода - Хикмет Гаджиев 26 октября 15:48 (UTC+04), Политика 812
В Азербайджане разработаны 20-летние планы развития 68 городов 26 октября 15:45 (UTC+04), Общество 650
Мирный договор должен принести реальную пользу странам — Хикмет Гаджиев 26 октября 15:41 (UTC+04), Политика 804
Названы обязательные настройки для старого iPhone 26 октября 15:37 (UTC+04), Наука и технологии 645
В Баку закрыли известный ресторан 26 октября 15:33 (UTC+04), Общество 6 780
Старейшие галактики Вселенной поставили ученых в тупик 26 октября 15:24 (UTC+04), Это интересно 667
Уволенный главный советник Эрдогана выступил с заявлением 26 октября 15:15 (UTC+04), В мире 1 187
В Баку проходит конференция об общем историческом наследии Азербайджана и Узбекистана - ФОТО 26 октября 15:03 (UTC+04), Политика 855
В Азербайджанском национальном музее ковра откроется выставка "Да не споткнется твой бело-серый конь" 26 октября 15:00 (UTC+04), Культура 683
Фиаско армянских реваншистов в Вене: на оргкомитет фестиваля оказывается давление 26 октября 14:58 (UTC+04), Политика 6 263
Кадры ДТП с участием пешеходов в Азербайджане - ВИДЕО 26 октября 14:55 (UTC+04), Общество 763
Покажут ли церемонию вручения “Золотого мяча” в Азербайджане? 26 октября 14:52 (UTC+04), Спорт 925
В Азербайджанском национальном музее ковра состоится II международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы азербайджанского исторического оружиеведения» 26 октября 14:39 (UTC+04), Культура 702
Глава МИД Нидерландов назвал Азербайджан важным партнером в регионе 26 октября 14:34 (UTC+04), Политика 851
Xaricdən gətirilən dərmanlar bu hallarda təhlükəli olur 26 октября 14:33 (UTC+04), Azərbaycanca 839
Два борца Азербайджана вышли в полуфинал ЧМ в Астане 26 октября 14:24 (UTC+04), Спорт 668
Участники Форума межкультурного диалога посетят Шушу и Физули 26 октября 14:16 (UTC+04), Политика 836
Нидерланды высоко оценили лидерство Азербайджана в мирном процессе с Арменией 26 октября 14:11 (UTC+04), Политика 833
Названы цели Всемирного форума по межкультурному диалогу 26 октября 14:07 (UTC+04), Политика 842
В Баку сделали заявление по вопросу мира с Арменией 26 октября 14:02 (UTC+04), Политика 940
Стало известно, сколько Нидерланды инвестировали в Азербайджан 26 октября 13:58 (UTC+04), Экономика 890
В Азербайджане ратифицирован Дополнительный протокол к Европейской конвенции по уголовным делам 26 октября 13:59 (UTC+04), Официальная хроника 589
Президент Ильхам Алиев принял представителя Управления ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александра Зуева - ВИДЕО 26 октября 13:54 (UTC+04), Официальная хроника 6 462
Директор UNAOC о роли ИИ в межкультурном диалоге 26 октября 13:51 (UTC+04), Наука и технологии 670
Азербайджан и Нидерланды работают над четырьмя соглашениями 26 октября 13:43 (UTC+04), Политика 5 434
Президент Ильхам Алиев принял высокого представителя Альянса цивилизаций ООН - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 13:38 (UTC+04), Официальная хроника 7 797
Azərbaycan QHT-ləri Məsud Pezeşkiana açıq məktub ünvanlayıb 26 октября 13:32 (UTC+04), Azərbaycanca 877
Уйдет ли депутат Арзухан Ализаде в отставку после ареста сына? 26 октября 13:31 (UTC+04), Политика 1 058
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОИС - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 13:24 (UTC+04), Официальная хроника 7 286
Президент Ильхам Алиев утвердил два соглашения, подписанных между Азербайджаном и Узбекистаном 26 октября 13:20 (UTC+04), Официальная хроника 7 385
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 26 октября 13:11 (UTC+04), Общество 1 909
В Азербайджане создана Координационная комиссия по строительным проектам 26 октября 13:03 (UTC+04), Официальная хроника 624
Пять стихий - грандиозная премьера "Турандот" из-за кулис бакинской сцены - ФОТО 26 октября 12:55 (UTC+04), Культура 798
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Народного художника Фархада Халилова с юбилеем - ФОТО 26 октября 12:42 (UTC+04), Официальная хроника 13 974
"Сабах" повторил исторический рекорд чемпионата Азербайджана 26 октября 12:31 (UTC+04), Спорт 658
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Нидерландов - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 12:14 (UTC+04), Официальная хроника 6 264
США отчитались о безопасности судоходства в Ормузском проливе 26 октября 11:50 (UTC+04), В мире 944
Инвестиции в сектор ИКТ Азербайджана значительно выросли - ФОТО 26 октября 11:32 (UTC+04), Экономика 947
Ağac kəsən şəxs işdən azad edilib 26 октября 11:32 (UTC+04), Azərbaycanca 973
Кадры арестованного сына депутата - ВИДЕО 26 октября 11:25 (UTC+04), Общество 1 083
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Австрии 26 октября 11:26 (UTC+04), Официальная хроника 6 823
В Азербайджане ответили на провокационное заявление иранского министра 26 октября 11:22 (UTC+04), Общество 5 035
Азербайджан не будет ждать тех, кто тормозит региональные процессы - Фарид Бахшалиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 11:20 (UTC+04), Политика 5 802
Негромкий голос Фуада Мамедова - поздравление ученому в день его юбилея 26 октября 11:11 (UTC+04), Общество 2 300
В Мехико прошел масштабный парад в канун Дня мертвых - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 11:04 (UTC+04), В мире 986
Yollarda yeni zolaq? - Təhlükəsizlik zolağından kimlər istifadə edə bilər? - RƏSMİ 26 октября 10:51 (UTC+04), Azərbaycanca 991
ЕИБ о финансировании проекта "зеленого" энергокоридора с участием Азербайджана 26 октября 10:48 (UTC+04), Экономика 957
Четыре азербайджанских борца продолжат выступление на ЧМ в Астане 26 октября 10:36 (UTC+04), Спорт 686
Банк Республика привлек 40 миллионов долларов США от Азиатского банка развития для поддержки предпринимательства в регионах - ФОТО (R) 26 октября 10:25 (UTC+04), Экономика 965
Совет печати Азербайджана обнародовал дополнения к этическим правилам журналистов 26 октября 10:23 (UTC+04), Общество 704
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 26 октября 10:15 (UTC+04), Туризм
На этой улице ограничено движение транспорта 26 октября 10:02 (UTC+04), Общество 757
В Иордании задержали подозреваемых в нападении на храм 26 октября 09:58 (UTC+04), В мире 981
Баку доказал, что взаимопонимание - лучший путь для решения проблем между странами - Новруз Аслан для Day.Az 26 октября 09:50 (UTC+04), Политика 6 427
11 человек арестованы в связи с убийством в кафе в Баку - ВИДЕО 26 октября 09:39 (UTC+04), Общество 1 065
Skoda представила роскошную версию Kodiaq Laurin - ФОТО 26 октября 09:35 (UTC+04), Автоновости 777
В двух районах Баку не будет света 26 октября 09:31 (UTC+04), Общество 941
В "Манчестер Юнайтед" обсуждают отставку главного тренера 26 октября 09:22 (UTC+04), Спорт 804
США считают Орбана подходящим кандидатом на пост генсека ООН - СМИ 26 октября 09:17 (UTC+04), В мире 1 031
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 26 октября 26 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Биткоин упал в цене 26 октября 08:50 (UTC+04), Экономика 1 058
В России 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов - ВИДЕО 26 октября 08:31 (UTC+04), В мире 1 052
Продавцов много, но... - что происходит на авторынке Баку? - ВИДЕО 26 октября 08:12 (UTC+04), Общество 880
Социальный кризис и политический тупик: что на самом деле происходит во Франции? - РАСКЛАД от Намика Алиева 26 октября 08:00 (UTC+04), В мире 7 497
В Сумгайыте прорвало водопровод: затопило дворы домов - ВИДЕО 26 октября 07:46 (UTC+04), Общество 766
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 26 октября 07:33 (UTC+04), Общество
В Британии задержали более 1,5 тыс. авиарейсов 26 октября 07:19 (UTC+04), Туризм 687
Названа причина иметь два смартфона 26 октября 07:07 (UTC+04), Наука и технологии 761
День обещает быть насыщен открытиями - гороскоп на 26 октября 26 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 1 436
Откуда берется осенняя бессонница и чем она опасна 26 октября 04:58 (UTC+04), Медицина 742
«Реал» победил «Барселону» в матче Ла Лиги - ВИДЕО 26 октября 03:45 (UTC+04), Спорт 844
США полностью восстановили разведывательную поддержку Украины 26 октября 02:31 (UTC+04), В мире 1 105
Вучич признал поражение на парламентских выборах - ВИДЕО 26 октября 01:17 (UTC+04), В мире 1 189
Демократы готовят расследование по делу Эпштейна 26 октября 00:38 (UTC+04), В мире 1 214
Хроника Победы (26.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила народ с освобождением ряда сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и города Губадлы - ФОТО 26 октября 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 952
Хроника Победы (26.10.2020): Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 896
Хроника Победы (26.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева итальянскому телеканалу Rai-1 - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 00:05 (UTC+04), Официальная хроника 818
Хроника Победы (26.10.2020): Первый день последней попытки перемирия - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 260
США и Канада активизировали торговые переговоры 25 октября 23:37 (UTC+04), В мире 1 132
Украина, США и Россия проведут трехсторонние переговоры 25 октября 23:20 (UTC+04), В мире 1 215
Хуситы ударили по аэропорту Эр-Рияда и военным базам 25 октября 23:03 (UTC+04), В мире 1 213
На Бакинском бульваре завершился Фестиваль оливок - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 22:47 (UTC+04), Общество 7 604
Qızıl aldı, ziyana düşdü - VİDEO 25 октября 22:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 117
Пожар в театре в Москве - ВИДЕО 25 октября 22:30 (UTC+04), В мире 1 322
Мощный тайфун обрушился на Тайвань, сотни пострадавших - ВИДЕО 25 октября 22:17 (UTC+04), В мире 1 230
Баку и Астана: союз, открывающий новые горизонты Евразии - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 25 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 398
Сильное землетрясение в Афганистане 25 октября 21:47 (UTC+04), В мире 1 215
Выборы в Болгарии: кто побеждает? 25 октября 21:33 (UTC+04), В мире 1 187
Arzuxan Əlizadənin oğlu həbs edilib 25 октября 21:16 (UTC+04), Azərbaycanca 1 225
Трамп заявил, что предупреждал Макрона - ВИДЕО 25 октября 21:15 (UTC+04), В мире 1 259
Эрдоган уволил своего главного советника 25 октября 20:50 (UTC+04), В мире 6 427
Кремль сделал заявление о новой встрече Путина и Трампа 25 октября 20:32 (UTC+04), В мире 1 345
У берегов Габона затонула нефтяная платформа - есть пропавшие без вести 25 октября 20:18 (UTC+04), В мире 1 305
Война за Ормузский пролив: приближается кризис - АНАЛИЗ от Baku Network 25 октября 20:00 (UTC+04), В мире 5 240
Турция и Армения восстановят исторический мост на границе 25 октября 19:46 (UTC+04), В мире 1 448
Еще один азербайджанский борец завоевал золотую медаль ЧМ 25 октября 19:31 (UTC+04), Спорт 915
Германия может обязать соцсети продвигать материалы государственных СМИ 25 октября 19:16 (UTC+04), В мире 1 319
Еще новости