У берегов Баку и Сумгайыта спасли двух тонувших мужчин

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана спасли двух человек, оказавшихся под угрозой утопления в море.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на горячую линию "112" поступили сообщения о том, что в необорудованных для купания местах у побережья поселка Нардаран Гарадагского района Баку и поселка имени Г. З. Тагиева в Сумгайыте граждане оказались в опасности.

На место происшествий были незамедлительно направлены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах.

Благодаря оперативно проведенным спасательным операциям были спасены Джафар Ализаде (1997 года рождения), который находился примерно в 2 километрах от ближайшего спасательного поста в Нардаране, а также Джейхун Гулиев (1996 года рождения), оказавшийся в 300 метрах от ближайшего спасательного поста в поселке имени Г. З. Тагиева.

Оба мужчины были благополучно доставлены на берег.