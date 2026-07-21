https://news.day.az/world/1849450.html Иран нанес удары по Бахрейну - ВИДЕО Иран атаковал баллистическими ракетами Бахрейн. Как передает Day.Az, кадры попаданий распространены в социальных сетях. Также сообщается о взрывах в Эрбиле после удара иранских беспилотников.

Иран нанес удары по Бахрейну - ВИДЕО

В мире, 21 июля 2026 22:30 (UTC +04:00) 769
Иран нанес удары по Бахрейну

Иран атаковал баллистическими ракетами Бахрейн.

Как передает Day.Az, кадры попаданий распространены в социальных сетях. 

Также сообщается о взрывах в Эрбиле после удара иранских беспилотников.

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