Азербайджан увеличил объем международных грузоперевозок

Благодаря проектам, реализуемым Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) совместно с партнерскими структурами, объем международных грузоперевозок за первые 6 месяцев увеличился на 34% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил генеральный секретарь ABADA Кянан Гурбанов.

Он проинформировал представителей СМИ об основных направлениях развития и проделанной работе.

"Начато внедрение электронных бланков "Разрешение" в сообщении с Турцией, Украиной, Кыргызстаном и Казахстаном. В ближайшее время к этой системе присоединятся Россия и Грузия. Кроме того, совместно с Туркменистаном реализуется проект по внедрению e-TIR, а также совместно с Государственным таможенным комитетом (ГТК) и IRU - проект по внедрению e-CMR".

Говоря о международном сотрудничестве, Кянан Гурбанов отметил, что взаимодействие в рамках BSEC-URTA и TDT-URTA было расширено.

"Азербайджан принимал активное участие в работе Смешанных комиссий с Казахстаном, Монголией, Китайской Народной Республикой и Грузией. Кроме того, состоялись встречи с делегацией представителей логистической отрасли Китая, а также был организован трехсторонний бизнес-диалог между ABADA, Государственным таможенным комитетом (ГТК) и Международным союзом автомобильного транспорта (IRU).

Все мероприятия реализуются в соответствии с Указом Президента Ильхама Алиева "О стимулировании экспорта ненефтегазовой продукции и поддержке транспортных расходов".