Еще один исторический визит: плоды внешнеполитической стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Нынешний официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Федеративную Республику Германия имеет все основания называться историческим. В первую очередь потому, что сегодня в Берлине была подписана Совместная декларация о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджаном и ФРГ.

Само название документа отражает стремление сторон вывести сотрудничество на качественно новый уровень. Причем, речь идет не об одном отдельном направлении взаимодействия, а о комплексной повестке, охватывающей политику, дипломатию, экономику, энергетику, безопасность, оборонное сотрудничество, образование, культуру, науку, инновации и развитие человеческого капитала.

Особое внимание в декларации уделено подтверждению взаимного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности двух государств, а также приверженности Уставу ООН, Хельсинкскому заключительному акту и другим основополагающим международно-правовым документам. Эти положения создают политическую основу дальнейшего развития отношений.

Примечательно, что документ содержит и региональное измерение. Германия приветствует прогресс в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, включая результаты Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года, и подтверждает поддержку усилий по достижению устойчивого мира на Южном Кавказе. Тем самым Берлин демонстрирует заинтересованность в долгосрочной стабильности региона.

Не менее важно и то, что стороны подчеркнули стратегическое значение партнерства между Азербайджаном и Европейским союзом. В декларации говорится о необходимости дальнейшего расширения политического диалога, использовании существующих механизмов взаимодействия и принятии обновленных приоритетов партнерства между Азербайджаном и ЕС.

Безусловно, подписание этого исторического документа в Берлине логично вписывается в последовательную эволюцию внешнеполитических связей Азербайджана с ведущими мировыми центрами силы. В последние годы Баку заключил ряд документов, которые закрепляют различные форматы стратегического взаимодействия с крупнейшими международными партнерами.

Так, 3 июля 2024 года в Астане была подписана Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой. Этот документ ознаменовал переход двусторонних отношений на новый уровень, охватывающий политическое взаимодействие, экономику, транспорт, логистику, инвестиции и гуманитарную сферу.

Следующий этап последовал уже менее чем через год. Во время государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пекин в апреле 2025 года стороны подписали Совместное заявление об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства. Таким образом, отношения между Азербайджаном и Китаем были повышены до одного из наиболее высоких уровней, используемых в современной международной дипломатической практике.

Не менее заметным событием стало подписание 10 февраля нынешнего года документа под названием "Хартия о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки". Он был подписан в Баку. Подписи под документом поставили Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Документ закрепил стремление сторон развивать сотрудничество в широком спектре направлений, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, еще 18 июля 2022 года, во время визита председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку, был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики между Европейским союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджаном. Этот документ стал важным этапом развития энергетического сотрудничества между Азербайджаном и ЕС и был заключен на фоне поиска Европой дополнительных источников поставок энергоресурсов.

Если рассматривать все перечисленные документы в совокупности, становится очевидным, что внешняя политика Азербайджана развивается одновременно по нескольким направлениям. Баку взаимодействует как с Европейским союзом и его крупнейшими государствами, так и с США, Китаем, странами Центральной Азии, Ближнего Востока и другими международными партнерами.

При этом, безусловно, невозможно переоценить важность подписанного сегодня документа. Ведь, Германия является крупнейшей экономикой Европы, одним из ведущих индустриальных центров мира и ключевым участником формирования политики Европейского союза. Поэтому расширение сотрудничества с Берлином имеет значение не только в двустороннем формате, но и в более широком европейском контексте.

Очевидно же, что современная международная система переживает период значительных изменений. Усиливается конкуренция между ведущими центрами силы, трансформируются транспортные маршруты, возрастает значение энергетической безопасности и устойчивости цепочек поставок. На этом фоне государства, располагающиеся на пересечении важнейших коммуникаций между Европой и Азией, объективно приобретают дополнительное значение. Азербайджан является именно таким государством. В целом, несмотря на свои достаточно небольшие размеры, Азербайджан является поистине уникальным государством, стратегическую важность которого признают и подчеркивают все ведущие мировые державы. И это - триумф внешнеполитической стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Bu məqalə Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin maliyyə yardımı ilə "Azərbaycan Respublikasının dünya birliyinə inteqrasiyası, region ölkələri və digər dövlətlərlə, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi" istiqaməti çərçivəsində hazırlanıb.