https://news.day.az/tourism/1849432.html Британия полностью перешла на цифровые визы Британские визы с июля стали полностью цифровыми и больше не вклеиваются в паспорта, следует из сообщения на сайте внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Электронные визы eVisa представляют собой "цифровую запись, удостоверяющую личность и иммиграционный статус".

Британия полностью перешла на цифровые визы

Туризм, 21 июля 2026 20:13 (UTC +04:00) 1 234
Британия полностью перешла на цифровые визы

Британские визы с июля стали полностью цифровыми и больше не вклеиваются в паспорта, следует из сообщения на сайте внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Электронные визы eVisa представляют собой "цифровую запись, удостоверяющую личность и иммиграционный статус".

В британском МИД подчеркнули, что с 2018 года, когда началось внедрение этого типа виз, их уже успели оформить миллионы людей.

"Замена существующего бумажного документа на электронную визу не влияет на ваш иммиграционный статус или условия вашего разрешения на въезд или пребывание в Великобритании", - отметили в ведомстве.

В министерстве заявили, что электронная визы обладает целым рядом преимущества по сравнению с теми, которые впечатываются в загранпаспорт: их нельзя утратить или испортить, их получение не требует личного визита в посольство или консульство после сдачи биометрии, а прохождение пограничного контроля занимает меньше времени и упрощается в плане процедуры.

Кроме того, добавили в МИД, обладателям электронных виз проще передавать данные о своем миграционном статусе потенциальным работодателям или арендодателям.

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