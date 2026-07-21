https://news.day.az/politics/1849414.html Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении - ФОТО 21 июля в Бакинском апелляционном суде продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, в отношении которых Бакинским военным судом был вынесен обвинительный приговор за преступления против мира и...

Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении - ФОТО

Политика, 21 июля 2026 18:15 (UTC +04:00) 941
Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении

21 июля в Бакинском апелляционном суде продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, в отношении которых Бакинским военным судом был вынесен обвинительный приговор за преступления против мира и человечности, военные преступления, совершенные в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и ряд других многочисленных преступлений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, проходящем под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Эльмара Рагимова, при участии судей Эмина Мехтиева и Мехрибан Гараевой (резервный судья - Али Мамедов), каждому из лиц, в отношении которых ведется апелляционное производство по уголовному делу, были предоставлены переводчики на языки, которыми они владеют - армянский и русский, а также адвокаты для обеспечения защиты.

В судебном заседании принимали участие представители потерпевших, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение - начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Аббас Аббаслы и прокуроры того же отдела управления Анар Алекберов и Севиндж Гасымова.

Сначала председательствующий на судебном заседании судья Э. Рагимов довел до внимания, что ходатайство стороны защиты о проведении конфиденциальной встречи с обвиняемыми лицами было рассмотрено судебной коллегией и данный вопрос решен.

Далее отмечалось, что сторона защиты и представители потерпевших лиц уже выступили с судебными речами. В соответствии с существующей процессуальной последовательностью слово для выступления с целью поддержания государственного обвинения предоставляется государственному обвинителю.

В соответствии с процессуальной последовательностью выступающие с поддержанием государственного обвинения прокуроры - начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры А. Аббаслы, прокуроры отдела данного управления А. Алекберов и С. Гасымова подробно проанализировали результаты судебного следствия, проведенного в суде первой инстанции, и собранные по делу доказательства.

Поддерживающие государственное обвинение прокуроры отметили, что в суде первой инстанции все доказательства по уголовному делу были исследованы всесторонне, полно и объективно. Отраженные в материалах дела обстоятельства нашли свое подтверждение показаниями потерпевших лиц и свидетелей, заключениями судебных экспертиз, вещественными доказательствами, документами, протоколами осмотра места происшествия, а также другими доказательствами, собранными по уголовному делу.

Было добавлено, что совокупность доказательств, представленных в ходе судебного следствия, подтверждает обоснованность выдвинутых против обвиняемых лиц обвинений и показывает, что выводы суда первой инстанции сообразуются с исследованными по уголовному делу доказательствами.

Следующее заседание суда состоится 24 июля.

Напомним, что согласно приговору Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года, Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному заключению.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян были приговорены к 20 годам, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян получили наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, Гарик Мартиросян - 18 лет, Давид Аллахвердян и Левон Балаян - 16 лет, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян - 15 лет.

  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
  • Начались выступления прокуроров, поддерживающих гособвинение в апелляционном суде по жалобам граждан Армении
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#БАКИНСКИЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
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