Ушел из жизни народный артист Азербайджана

Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату.



Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в Израиле на 95-м году жизни скончался народный артист Азербайджана, известный актер и режиссер Тофик Мирзоев.



Тофик Мирзоев был одной из выдающихся фигур азербайджанского кино и телевидения, на протяжении многих лет вносившей значительный вклад в развитие национальной культуры.



Зрителям он запомнился яркими ролями в фильмах "Последняя ночь детства", "Насими", "Тахмина" и многих других.



Помимо актерской деятельности, Тофик Мирзоев работал телевизионным режиссером, сыграв важную роль в становлении и развитии национального экранного искусства.