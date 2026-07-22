https://news.day.az/society/1849468.html Ушел из жизни народный артист Азербайджана Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в Израиле на 95-м году жизни скончался народный артист Азербайджана, известный актер и режиссер Тофик Мирзоев.
Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату.
Ушел из жизни народный артист Азербайджана
Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в Израиле на 95-м году жизни скончался народный артист Азербайджана, известный актер и режиссер Тофик Мирзоев.
Тофик Мирзоев был одной из выдающихся фигур азербайджанского кино и телевидения, на протяжении многих лет вносившей значительный вклад в развитие национальной культуры.
Зрителям он запомнился яркими ролями в фильмах "Последняя ночь детства", "Насими", "Тахмина" и многих других.
Помимо актерской деятельности, Тофик Мирзоев работал телевизионным режиссером, сыграв важную роль в становлении и развитии национального экранного искусства.
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