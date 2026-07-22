США нанесли новые удары по военным целям в Иране - ВИДЕО

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о проведении 11-й подряд серии ударов по Ирану.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные командования, в ходе операции были поражены военные оперативные центры, объекты военно-морских сил, авиационные ангары, хранилища беспилотников и военная логистическая инфраструктура.

В CENTCOM заявили, что основной целью ударов остается дальнейшее снижение способности Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе.

Кроме того, в командовании утверждают, что за последние три месяца Иран атаковал более 30 торговых судов, проходивших через пролив.

Несмотря на это, по данным CENTCOM, с начала мая силы командования обеспечили безопасный проход около 900 коммерческих судов, через которые было перевезено порядка 450 миллионов баррелей сырой нефти.