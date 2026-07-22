https://news.day.az/society/1849453.html В некоторых частях одного из районов Баку не будет газа В некоторых поселках Баку временно будет приостановлена подача природного газа.
В некоторых частях одного из районов Баку не будет газа
В некоторых поселках Баку временно будет приостановлена подача природного газа.
Как передает Day.Az со ссылкой "Азеригаз", в связи с ремонтно-монтажными работами, которые проведет Управление газового экспорта, сегодня с 08:00 и до завершения работ будет временно прекращено газоснабжение поселков Сангачал, Умбаки и Азимкенд Гарадагского района, а также жилых массивов Йол евляри и Баг евляри.
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