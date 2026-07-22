В некоторых частях одного из районов Баку не будет газа

В некоторых поселках Баку временно будет приостановлена подача природного газа.

Как передает Day.Az со ссылкой "Азеригаз", в связи с ремонтно-монтажными работами, которые проведет Управление газового экспорта, сегодня с 08:00 и до завершения работ будет временно прекращено газоснабжение поселков Сангачал, Умбаки и Азимкенд Гарадагского района, а также жилых массивов Йол евляри и Баг евляри.