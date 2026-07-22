https://news.day.az/politics/1849489.html Крепость по цене квартиры: спустя 20 лет следствие заинтересовалось сделкой времен Сержа Саргсяна В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как следствие заинтересовалось сделкой времен Сержа Саргсяна. Day.Az представляет публикацию: Следственному комитету Армении понадобилось всего каких-то двадцать лет, чтобы обратить внимание на то, как в 2005 году с молотка ушла "Черная крепость" в Гюмри.

Крепость по цене квартиры: спустя 20 лет следствие заинтересовалось сделкой времен Сержа Саргсяна

Политика, 22 июля 2026 10:43 (UTC +04:00) 6 359
Крепость по цене квартиры: спустя 20 лет следствие заинтересовалось сделкой времен Сержа Саргсяна

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как следствие заинтересовалось сделкой времен Сержа Саргсяна.

Day.Az представляет публикацию:

Следственному комитету Армении понадобилось всего каких-то двадцать лет, чтобы обратить внимание на то, как в 2005 году с молотка ушла "Черная крепость" в Гюмри. Впрочем, правосудие, видимо, как хороший коньяк: чем дольше выдержка, тем насыщеннее "аромат" уголовного дела.

Дело оказалось поистине коллекционным. Как выяснилось, тогдашний министр обороны Серж Саргсян решил не утруждать себя такими мелочами, как решения правительства, согласования и прочая бюрократическая волокита. Зачем лишние формальности, если историко-культурный памятник республиканского значения можно просто взять и передать в частные руки?

Цена сделки - отдельная история. Настоящая сказка! Всего 22,95 млн драмов - около 60 тысяч долларов по тогдашнему курсу. Крепость XIX века вместе с 0,7 гектара земли ушла по цене скромной квартиры или подержанной иномарки. Скидки, судя по всему, были персональными.

Глядя на все это, невольно задумываешься: если получше покопаться в армянских архивах тех лет, не выяснится ли, что Сержик попутно продал пару музеев под склады, а несколько ереванских парков отдал по цене хорошего ужина?

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