Крепость по цене квартиры: спустя 20 лет следствие заинтересовалось сделкой времен Сержа Саргсяна

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как следствие заинтересовалось сделкой времен Сержа Саргсяна.

Day.Az представляет публикацию:

Следственному комитету Армении понадобилось всего каких-то двадцать лет, чтобы обратить внимание на то, как в 2005 году с молотка ушла "Черная крепость" в Гюмри. Впрочем, правосудие, видимо, как хороший коньяк: чем дольше выдержка, тем насыщеннее "аромат" уголовного дела.



Дело оказалось поистине коллекционным. Как выяснилось, тогдашний министр обороны Серж Саргсян решил не утруждать себя такими мелочами, как решения правительства, согласования и прочая бюрократическая волокита. Зачем лишние формальности, если историко-культурный памятник республиканского значения можно просто взять и передать в частные руки?



Цена сделки - отдельная история. Настоящая сказка! Всего 22,95 млн драмов - около 60 тысяч долларов по тогдашнему курсу. Крепость XIX века вместе с 0,7 гектара земли ушла по цене скромной квартиры или подержанной иномарки. Скидки, судя по всему, были персональными.



Глядя на все это, невольно задумываешься: если получше покопаться в армянских архивах тех лет, не выяснится ли, что Сержик попутно продал пару музеев под склады, а несколько ереванских парков отдал по цене хорошего ужина?