https://news.day.az/officialchronicle/1849557.html Владельцы диппаспортов Азербайджана и Судана взаимно освобождены от визовых требований Президент Ильхам Алиев утвердил "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Судан о взаимном освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых требований". Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Соглашение было подписано в городе Баку 19 мая 2026 года.
Владельцы диппаспортов Азербайджана и Судана взаимно освобождены от визовых требований
Президент Ильхам Алиев утвердил "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Судан о взаимном освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых требований".
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Соглашение было подписано в городе Баку 19 мая 2026 года.
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