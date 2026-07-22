https://news.day.az/officialchronicle/1849557.html

Владельцы диппаспортов Азербайджана и Судана взаимно освобождены от визовых требований

Президент Ильхам Алиев утвердил "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Судан о взаимном освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых требований". Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Соглашение было подписано в городе Баку 19 мая 2026 года.