https://news.day.az/society/1849530.html Осужденную блогершу "Арзум" отпустили под домашний арест Суд изменил меру пресечения в отношении блогерши Ильдузы Гаджиевой, известной под псевдонимом "Арзум", освободив ее из-под стражи. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, суд заменил меру пресечения в виде ареста на домашний арест. Блогерша "Арзум" была освобождена прямо в зале суда.
Осужденную блогершу "Арзум" отпустили под домашний арест
Суд изменил меру пресечения в отношении блогерши Ильдузы Гаджиевой, известной под псевдонимом "Арзум", освободив ее из-под стражи.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, суд заменил меру пресечения в виде ареста на домашний арест.
Блогерша "Арзум" была освобождена прямо в зале суда.
Ранее мы сообщали, что суд рассматривает аппеляцию осужденной блогерши "Арзум".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре