https://news.day.az/society/1849530.html

Осужденную блогершу "Арзум" отпустили под домашний арест

Суд изменил меру пресечения в отношении блогерши Ильдузы Гаджиевой, известной под псевдонимом "Арзум", освободив ее из-под стражи. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, суд заменил меру пресечения в виде ареста на домашний арест. Блогерша "Арзум" была освобождена прямо в зале суда.