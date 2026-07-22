Суд рассматривает аппеляцию осужденной блогерши "Арзум"

Сегодня в Бакинском апелляционном суде начинается рассмотрение апелляционной жалобы тиктокерши Ильдузы Гаджиевой, известной под псевдонимом "Арзум", арестованной 20 дней назад.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, "Арзум" уже доставили на судебное заседание из Бакинского следственного изолятора под конвоем.

Родственники блогерши собрались у здания Бакинского апелляционного суда примерно за час до начала заседания.

Напомним, 2 июля Хазарский районный суд признал Ильдузу Гаджиеву виновной в совершении смертельного ДТП и покидании места происшествия. Суд приговорил ее к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы. При этом сама "Арзум" категорически отрицает свою вину, утверждая, что не является виновницей аварии.

Ее адвокаты также придерживаются этой позиции и подали апелляционную жалобу. В ней отмечается, что "Арзум" не несет ответственности за ДТП, в результате которого один человек погиб, а другой получил тяжелые травмы, несмотря на то что суд первой инстанции вынес обвинительный приговор.

Какие дополнительные доказательства и аргументы представит сторона защиты, пока неизвестно. Однако адвокаты добиваются полного оправдания своей подзащитной.

По имеющейся информации, в последние дни апелляционную жалобу на приговор подала и потерпевшая сторона. Супруга погибшего Амала Меликова - Санубар Мурадова - требует ужесточить наказание для "Арзум".

Апелляцию рассмотрит судебная коллегия под председательством судьи Эльнура Нуриева. Заседание началось в 10:45.

Отметим, что ДТП, по которому "Арзум" признали виновной, произошло в июне прошлого года. В результате аварии погиб 29-летний Амал Меликов, а его супруга Санубар Мурадова получила тяжелые травмы. Потерпевшая сторона отказалась от примирения с "Арзум" и настаивала на ее наказании в соответствии с законом.