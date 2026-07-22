АЦК представил продукты в сфере кибербезопасности

Три продукта в сфере кибербезопасности, разработанные в рамках Азербайджанского центра кибербезопасности (АЦК), уже представлены на рынке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник департамента информационной безопасности Агентства инноваций и цифрового развития Шахмар Гаджияхъяев в ходе выступления на Дне выпускника Азербайджанского центра кибербезопасности (АЦК).

По его словам, деятельность АЦК не ограничивается подготовкой специалистов по кибербезопасности, но также направлена на формирование устойчивой экосистемы кибербезопасности в стране.

"Хотя создание АЦК началось с образовательного направления, мы понимали, что развитие экосистемы кибербезопасности не может ограничиваться только обучением. Поэтому мы выстроили нашу деятельность по 4 направлениям - на платформах CyberEdu, Brain Center, CyberPark и CyberCollab", - сказал он.

Ш. Гаджияхъяев отметил, что разработанные в АЦК продукты в сфере кибербезопасности уже применяются в реальном секторе.

"Из продуктов, исследованных и разработанных в рамках АЦК, 3 уже представлены на рынке. Остальные проходят этап испытаний в различных государственных и частных структурах. Мы рассчитываем, что до конца года они также выйдут на рынок и продемонстрируют реальные результаты", - подчеркнул он.

По его словам, продукты, созданные АЦК, добились признания и на международном уровне.

"Наши продукты удостоились наград не только в стране, но и за рубежом на различных конкурсах и мероприятиях. Наряду с этим мы сформировали деятельность таких международных профессиональных сообществ в Азербайджане, как Snyk, AI Security и OffSec", - отметил начальник департамента.

Ш. Гаджияхъяев подчеркнул, что процесс разработки продуктов в АЦК начинается с изучения потребностей отрасли.

"Мы определяем проблемы в сфере кибербезопасности, с которыми сталкиваются различные отрасли, организуем по этим направлениям хакатоны, а затем поддерживаем превращение этих идей в готовые продукты", - сказал он.

Он также отметил, что АЦК расширяет сотрудничество с высшими учебными заведениями.

"В рамках проекта Brain Center обучение уже проводится в 7 университетах по 20 группам. Кроме того, организовано более 20 воркшопов, оказана поддержка развитию университетских лабораторий, обновлению силлабусов и деятельности киберклубов", - сказал Ш. Гаджияхъяев.

Начальник департамента сообщил, что образовательные программы АЦК пользуются высоким спросом.

"За последние 3 года на основе более 17 000 заявок были подготовлены 420 выпускников фундаментальной программы. За исключением последнего набора уровень трудоустройства выпускников предыдущих потоков составляет около 90 %. Кроме того, к программам повышения квалификации были привлечены 160 специалистов из государственного и частного секторов", - подчеркнул он.

Ш. Гаджияхъяев добавил, что АЦК также ведет масштабную работу по повышению осведомленности в сфере кибербезопасности.

"В рамках направления CyberCollab более 7 000 сотрудников свыше 53 государственных и частных организаций прошли обучение по кибергигиене и повышению осведомленности в сфере кибербезопасности. Одновременно мы организовали специальные программы по повышению осведомленности для руководящего состава государственных органов и крупных компаний", - добавил он.