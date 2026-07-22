https://news.day.az/officialchronicle/1849552.html Президент Ильхам Алиев наградил Рауфа Аббасова Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Рауфа Аббасова орденом "За службу Отечеству" 2-й степени. Как передает Day.Az, текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев наградил Рауфа Аббасова
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Рауфа Аббасова орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.
Как передает Day.Az, текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.
Согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере медиа в Азербайджанской Республике Рауф Ариф оглу Аббасов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.
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