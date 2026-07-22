В Нахчыване пресекли попытку транзита метамфетамина - ФОТО - ВИДЕО

В результате анализа рисков, проведенного Государственным таможенным комитетом (ГТК), в ходе комплексных мероприятий таможенного контроля, проведенных сотрудниками Главного таможенного управления Нахчыванской АР, была выявлена и изъята из незаконного оборота крупная партия психотропного вещества - метамфетамина.

Как сообщили Day.Az в Управлении по связям с прессой и общественностью ГТК, на таможенном посту "Шахтахты" транспортное средство, перевозившее "безалкогольные напитки" транзитом через территорию Азербайджана, было проверено с применением стационарной рентгеновской установки и служебной собаки.

В ходе досмотра в 312 светло-голубых пластиковых емкостях, размещенных на двух палетах, была обнаружена крупная партия жидкого метамфетамина общим чистым весом 53 кг 817,183 г.