В бакинском метро изменится график движения поездов

В связи с международными матчами футбольных клубов "Нефтчи" и "Карабах" Бакинский метрополитен изменит режим работы.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Учитывая высокий интерес болельщиков к обеим встречам, метро будет работать по усиленному графику в течение двух дней подряд.

Согласно оперативному плану, первые дополнительные меры будут приняты 22 июля на станции "Халглар достлугу", расположенной рядом с Palms Sports Arena, где пройдет матч "Нефтчи" - "Динамо" (Беларусь). На станции будет усилен персонал по специальному графику дежурств, а также повышен контроль за пассажиропотоком.

23 июля, в день матча "Карабах" - ЦСКА (Болгария) на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, дополнительные меры будут введены на станциях "Гянджлик", а также "28 Мая" и "Нариман Нариманов".

Резервные поезда будут находиться в полной готовности для выхода на линию при необходимости.

После завершения обоих матчей, если возникнет потребность, движение поездов на других станциях также будет скорректировано с учетом режима работы указанных станций.

В целом в оба дня движение поездов будет организовано в соответствии с действующим летним графиком.