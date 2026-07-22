SOCAR и Wood Mackenzie обсудили перспективы партнерства в энергетике

Состоялось обсуждение вопросов сотрудничества между SOCAR и компанией Wood Mackenzie.

Как передает Day.Az со ссылкой на SOCAR, 22 июля президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с председателем и главным аналитиком компании Wood Mackenzie Саймоном Флауэрсом.

На встрече было подчеркнуто дальнейшее укрепление позиций Азербайджана как надежного партнера на глобальных энергетических рынках. Предоставлена подробная информация о стратегических целях SOCAR, проводимой работе по ее трансформации в международную энергетическую компанию, деятельности по различным направлениям энергетического сектора, а также о проектах, реализуемых в Азербайджане и других странах.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах развития успешных отношений сотрудничества, сложившихся между SOCAR и Wood Mackenzie. Стороны рассмотрели текущие тенденции на глобальных энергетических рынках, обсудили возможности сотрудничества в сферах нефте- и газопереработки, возобновляемой энергетики, декарбонизации, а также применения цифровизации и аналитических решений в энергетическом секторе и по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.