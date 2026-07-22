https://news.day.az/world/1849501.html Подводный лес в Германии удивил сеть - ВИДЕО В Германии находится подводный лес Гейзельтальзее - искусственное озеро, образовавшееся после затопления бывшего буроугольного карьера. Как передает Day.Az, в сети распространилось видео с необычным подводным пейзажем.
Подводный лес в Германии удивил сеть - ВИДЕО
В Германии находится подводный лес Гейзельтальзее - искусственное озеро, образовавшееся после затопления бывшего буроугольного карьера.
Как передает Day.Az, в сети распространилось видео с необычным подводным пейзажем.
На глубине около 80 метров под прозрачной водой скрываются затонувшие леса, дороги и бетонные сооружения, оставшиеся от прошлого территории.
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