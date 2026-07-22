AZAL организовал интеллектуальную игру "Fibonacci" для представителей СМИ - ФОТО

Azerbaijan Airlines, входящая в AZCON Holding, организовала интеллектуальную игру "Fibonacci" для представителей средств массовой информации по случаю Национального дня прессы, отмечаемого 22 июля.

Целью мероприятия стало объединение представителей СМИ в интеллектуальной и неформальной атмосфере, укрепление взаимного диалога и содействие дальнейшему развитию профессионального сотрудничества.

Интеллектуальная игра "Fibonacci" создала площадку для развития взаимодействия между представителями медиа, обмена мнениями и продолжения профессионального диалога в неформальной обстановке.

В соревновании приняли участие 15 команд, объединивших в общей сложности 100 журналистов. Игра прошла в атмосфере дружеского соперничества. Участники продемонстрировали свои знания и аналитическое мышление, отвечая на вопросы по авиации, логике и актуальным темам. По итогам соревнования команды, занявшие первое, второе и третье места, были награждены соответственно 10 000, 7 000 и 5 000 милями AZAL Miles.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана рассматривает открытое, прозрачное и основанное на взаимном доверии сотрудничество со средствами массовой информации как одно из важных направлений своей деятельности. Авиакомпания высоко ценит роль представителей СМИ в оперативном и достоверном информировании общественности и придаёт особое значение продолжению подобных инициатив, способствующих развитию профессионального диалога и долгосрочного партнёрства.

Посмотреть видео с мероприятия можно по ссылке: https://youtu.be/OyOuyFo0zqA