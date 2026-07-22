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В США водитель прыгнул с моста, спасаясь от погони - ВИДЕО

В США мужчина прыгнул в озеро с моста, пытаясь на машине уйти от полицейской погони. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC News. В полиции отметили, что "это определенно был первый подобный случай" ухода нарушителя от погони.