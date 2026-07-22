Windows изменили впервые за 30 лет

Корпорация Microsoft поменяет важный компонент Windows впервые за 30 лет. Об этом в своем блоге на Bluesky заявил известный блогер под ником phantomofearth, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор, который занимается изучением бета-версий Windows, обратил внимание на то, что в операционной системе (ОС) появилось обновленное диалоговое окно "Свойства". Оно вызывается по нажатию правой кнопкой мыши на файл и существует начиная с появления Windows 95.

По словам phantomofearth, "Свойства" по сути изменят впервые за 31 год. Его дизайн приведут в соответствие со стилем актуальной ОС Microsoft. Точно неизвестно, когда обновленное диалоговое окно появится в Windows 11.

Журналисты издания Neowin обратили внимание, что это окно также будет работать в темном режиме, то есть при его активации интерфейс "Свойств" будет окрашиваться в темные цвета. "Независимо от используемой темы, светлой или темной, сейчас эта панель остается в светлом режиме", - объяснили журналисты. Они раскритиковали инженеров Microsoft за такое несоответствие и одновременно похвалили стремление компании постепенно менять облик ОС к лучшему.