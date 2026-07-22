Народного артиста Тофика Мирзоева похоронят в Израиле

Народного артиста Азербайджана Тофика Мирзоева, ушедшего из жизни минувшей ночью, сегодня похоронят на кладбище города Арад в Израиле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом рассказала директор Азербайджанского культурного центра в Израиле Егяна Салман.

По ее словам, два месяца назад Тофик Мирзоев перенес инсульт, после которого так и не смог полностью восстановиться.

"С 1994 года Тофик Мирзоев жил в израильском городе Арад. Он вел активный образ жизни, у него было много планов, которые он хотел реализовать. Но судьба распорядилась иначе. При жизни он не раз говорил о своем желании быть похороненным в Баку, однако сегодня его предадут земле в городе Арад. На этом же кладбище покоятся его мать, брат Теймур Мирзоев и сестра Лейла", - сказала Егяна Салман.

Напомним, Народный артист Азербайджана Тофик Мирзоев скончался в Израиле в возрасте 94 лет.

За свою творческую карьеру он снялся более чем в 35 фильмах, создав яркие и запоминающиеся образы в таких кинолентах, как "Последняя ночь детства", "Насими", "Тахмина" и других.