Азербайджанские медиа продолжат укреплять свои позиции в мире - Хикмет Гаджиев

Азербайджанские медиа еще больше расширят свои позиции, достигнутые в глобальном информационном пространстве, и, сохраняя верность своим принципам деятельности, продолжат вносить вклад в укрепление патриотизма и национальной солидарности в обществе, а также в защиту национальных интересов.

Как передает Day.Az, об этом написал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в публикации в социальной сети "X" по случаю Дня национальной печати.

Х.Гаджиев отметил, что сегодня азербайджанское общество отмечает очередную годовщину национальной прессы.

По его словам, путь развития азербайджанской прессы, основанной 22 июля 1875 года великим просветителем Гасан-беком Зардаби, является ярким примером истинного патриотизма, верности идеям государственности и неустанной борьбы за национальный прогресс.

Помощник Президента отметил, что медийная политика, осуществляемая с середины 1990-х годов под руководством Общенационального лидера Гейдара Алиева, наряду с обеспечением свободы слова и информации, плюрализма мнений в стране, создала надежную основу для формирования и развития сильных и профессиональных медиа.

Он подчеркнул, что в последующий период успешное продолжение политики, основы которой были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым, и проводимые в этом направлении последовательные реформы обеспечили развитие азербайджанских медиа в соответствии с современными вызовами и расширили их возможности влияния в глобальном информационном пространстве.

Х.Гаджиев напомнил, что в период 44-дневной Отечественной войны азербайджанские медиа, проявив пример истинного патриотизма и солидарности, сыграли важную роль в донесении справедливого голоса страны до мировой общественности и разоблачении информационных провокаций, осуществляемых против Азербайджана.

В своей публикации Х.Гаджиев также привел высказывания Президента Ильхама Алиева об азербайджанских медиа.

"Сегодня наши медиа завоевали огромный авторитет не только внутри страны, но и в международной плоскости, и говорю это абсолютно искренне... Сегодня азербайджанские медиа способны защищать государственные интересы. Они добились большого успеха в разоблачении необоснованных обвинений против Азербайджана на основе аргументов, серьезного анализа и фактов. Наши медиа не только защищают государственные интересы, но и при необходимости переходят в атаку", - процитировал он слова Президента Ильхама Алиева.

Х.Гаджиев отметил, что в период, когда в мире и регионе происходят сложные процессы, продолжаются войны и конфликты, Азербайджан выделяется своей безопасностью и динамикой развития, еще больше расширяя свою независимую и принципиальную политику, а также равноправные партнерские отношения с центрами силы.

По его словам, отрадно, что азербайджанские медиа также умеют адаптировать свою деятельность к существующим реалиям, учитывают современные тенденции в глобальном информационном пространстве и отличаются активностью в решении важных вопросов, определяющих перспективы развития, таких как внедрение передовых технологий, цифровизация, искусственный интеллект и другие.

"Уверены, что наши медиа еще больше расширят позиции, достигнутые в глобальном информационном пространстве, и, демонстрируя верность своим принципам деятельности, не пожалеют усилий для дальнейшего укрепления патриотизма и национальной солидарности в нашем обществе, а также защиты наших национальных интересов", - подчеркнул Х.Гаджиев.

В заключение помощник Президента поздравил азербайджанские медиа и журналистов с профессиональным праздником, пожелав им здоровья и успехов в деятельности.