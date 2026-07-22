В Турции разбился учебный вертолет, есть погибший

В турецкой провинции Анкара потерпел крушение учебный вертолет типа R44.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел утром 22 июля в районе Темелли, недалеко от трассы Анкара - Эскишехир. Вертолет выполнял учебный полет с территории предприятия оборонной компании TUSAŞ.

В результате крушения пострадали два человека. Позже министр юстиции Турции Акын Гюрлек сообщил, что один из них - пилот, полковник в отставке Ясаозден Баккал - скончался. Состояние второго пострадавшего, капитана ВВС Турции Бильгехана Куртоглу, оценивается как стабильное.

На место происшествия были направлены спасатели, пожарные и сотрудники полиции.

Министр юстиции также сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с авиакатастрофой и заверил, что причины крушения будут всесторонне расследованы.