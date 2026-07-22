Главред АМИ Trend: Поддержка Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой стала основой развития современной азербайджанской журналистики в целом

Поддержка Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой стала основой развития современной азербайджанской журналистики в целом.

Об этом главный редактор Агентства международной информации Trend Эмин Алиев написал на своей странице в LinkedIn.

Day.Az представляет полный текст публикации:

Сегодня мы отмечаем День национальной прессы Азербайджана - праздник всех, кто посвятил свою жизнь журналистике. Поздравляю своих коллег, всех сотрудников средств массовой информации нашей страны с этим знаменательным днем! За последние годы мы прошли огромный путь. Этот путь стал временем постоянного развития.

Мы создали новые мультиязычные проекты, разработали и внедрили уникальные цифровые платформы, благодаря которым нам удалось расширить внутреннюю и международную аудиторию и показать, что азербайджанские медиа могут быть успешными и конкурентоспособными в международном информационном пространстве. Именно наличие современных платформ, не уступающих лучшим мировым решениям, делает нас уникальными, а просто еще одним новостным изданием.

Кроме того, мы кардинально обновили бизнес-модель АМИ Trend и впервые в регионе внедрили искусственный интеллект в руководство редакцией. Все это - наши собственные продукты и решения, объединившие в себе самые современные технологии и топовые инструменты, имеющиеся на мировом рынке.

Хочу отметить также несколько зарубежных проектов, созданных нами в Европе. На сегодняшний день они уже заняли устойчивые позиции в медиасфере этого региона.

Хотелось бы отдельно подчеркнуть, что ничего из этого не было бы, если бы в Азербайджане для СМИ не были бы созданы условия для развития. Именно благодаря поддержке Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в нашей стране сформирована благоприятная среда для формирования современной, профессиональной прессы, для развития журналистов и журналистики в целом. Эта поддержка позволяет азербайджанским СМИ уверенно двигаться вперед, внедрять инновации, развиваться и достойно представлять нашу страну на международной информационной арене.