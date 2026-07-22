https://news.day.az/azerinews/1849577.html Qarşıdakı illərdə Azərbaycan-Almaniya əməkdaşlığının geostrateji ölçüləri daha da genişlənəcək - Sevil Mikayılova Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Almaniyaya rəsmi səfəri iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcı kimi qiymətləndirilməlidir.

Qarşıdakı illərdə Azərbaycan-Almaniya əməkdaşlığının geostrateji ölçüləri daha da genişlənəcək - Sevil Mikayılova

Azərbaycanca, 22 июля 2026 15:53 (UTC +04:00) 3 037
Qarşıdakı illərdə Azərbaycan-Almaniya əməkdaşlığının geostrateji ölçüləri daha da genişlənəcək

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Almaniyaya rəsmi səfəri iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcı kimi qiymətləndirilməlidir. Səfər çərçivəsində keçirilən yüksək səviyyəli görüşlər, imzalanan sənədlər və dövlət başçılarının mətbuata bəyanatları göstərdi ki, Bakı və Berlin əməkdaşlığı yalnız iqtisadi münasibətlərlə məhdudlaşdırmaq niyyətində deyil. Tərəflər siyasi dialoqdan enerji təhlükəsizliyinə, nəqliyyat-logistika layihələrindən Cənubi Qafqazda sülh prosesinə qədər geniş gündəlik üzrə strateji əməkdaşlığı dərinləşdirməyə qərarlıdır.

Bunu saytımıza açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Sevil Mikayılova deyib.

S.Mikayılovanın sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyevin bəyanatında səslənən fikirlər onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan Almaniyanı Avropanın aparıcı siyasi və iqtisadi gücü olmaqla yanaşı, Avropa İttifaqı ilə münasibətlərin inkişafında mühüm tərəfdaş kimi görür. Eyni zamanda Almaniya da Cənubi Qafqazın dəyişən geosiyasi reallıqlarında Azərbaycanın artan rolunu nəzərə alaraq əlaqələri yeni müstəviyə çıxarmağa çalışır.

"Səfərin ən mühüm nəticələrindən biri Azərbaycan və Almaniya arasında strateji dialoqun başlanması oldu. İmzalanmış sənədlər münasibətləri keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəldəcək və bu istiqamətdə artıq konkret mexanizmlər formalaşdırılıb.

İmzalanan əsas sənəd - "Azərbaycan Respublikası və Almaniya Federativ Respublikası arasında ikitərəfli tərəfdaşlıq üçün strateji gündəliyə dair Birgə Bəyannamə" iki ölkənin gələcək əməkdaşlığının yol xəritəsini müəyyənləşdirir. Bununla yanaşı, Azərbaycan-Almaniya Biznes Şurasının yaradılmasına dair Birgə Bəyannamə iqtisadi münasibətlərin institusional əsaslarının daha da möhkəmləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Bu sənədlər göstərir ki, tərəflər əməkdaşlığı ayrı-ayrı layihələr səviyyəsindən çıxararaq uzunmüddətli strateji planlaşdırma mərhələsinə keçirmək niyyətindədir".

Deputat S.Mikayılova bildirib ki, Almaniya uzun illərdir Azərbaycanın Avropadakı əsas iqtisadi tərəfdaşlarından biri hesab olunur. Hazırda 200-dən çox Almaniya şirkəti Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə uğurla fəaliyyət göstərir. Bu səfərdən sonra həmin şirkətlərin sayının daha da artacağı gözlənilir.

"Səfər zamanı qarşılıqlı investisiyaların artırılması, sənaye, rəqəmsal texnologiyalar, maşınqayırma, logistika və infrastruktur layihələrində Almaniya şirkətlərinin daha fəal iştirakına dair konkret təkliflər irəli sürüldü.

Azərbaycan son illərdə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində xarici investorlar üçün daha cəlbedici mühit formalaşdırıb. Almaniya isə yüksək texnologiyalar, sənaye istehsalı və innovasiya sahəsində malik olduğu təcrübə ilə bu prosesdə mühüm tərəfdaş rolunu oynaya bilər.

Səfərin əsas mövzularından biri enerji əməkdaşlığı oldu. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan bu ildən etibarən təbii qazını Almaniyaya ixrac etməyə başlayıb. Beləliklə, Azərbaycan qazı artıq Avropa İttifaqına üzv on ölkəyə çatdırılır. Bu isə Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində Azərbaycanın rolunun daha da artdığını göstərir.

Bununla yanaşı, Azərbaycan Almaniyaya neft ixracını da davam etdirir. Perspektivdə isə yaşıl enerji əməkdaşlığı xüsusi yer tutur. Xəzər dənizində yaradılan külək enerjisi layihələri və Azərbaycanın bərpa olunan enerji potensialı gələcəkdə Almaniyanın enerji keçidi strategiyası üçün də mühüm mənbələrdən biri ola bilər.

Enerji əməkdaşlığının genişlənməsi yalnız iqtisadi dividendlər vəd etmir. Bu, eyni zamanda Azərbaycanı Avropanın enerji təhlükəsizliyində etibarlı strateji tərəfdaş kimi daha da möhkəmləndirir".

Deputat əlavə edib ki, Azərbaycanın son illərdə həyata keçirdiyi iri infrastruktur layihələri ölkəni Şərqlə Qərb arasında əsas logistika mərkəzlərindən birinə çevirib.

"Azərbaycanın Orta Asiya məşvərət formatına tamhüquqlu üzv olması ölkənin Avropa ilə Mərkəzi Asiya arasında körpü rolunu daha da gücləndirib. Bu baxımdan Almaniyanın logistika və nəqliyyat sahəsində böyük təcrübəsi yeni əməkdaşlıq istiqamətləri yaradır.

Səfər zamanı imzalanan sənədlərin icrası üçün bir neçə işçi qrupunun yaradılması barədə razılıq əldə olunması da onu göstərir ki, tərəflər verilən siyasi qərarların qısa müddətdə praktiki nəticələrə çevrilməsini hədəfləyirlər".

Millət vəkili vurğulayıb ki, Prezident İlham Əliyev bəyanatında Almaniyanın Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılması istiqamətində göstərdiyi səyləri də yüksək qiymətləndirdi.

"Dövlət başçısı qeyd etdi ki, Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Trampın iştirakı ilə imzalanmış Birgə Bəyannamə otuz ilə yaxın davam edən münaqişənin siyasi baxımdan yekunlaşmasına imkan verdi. Azərbaycanın isə həmin razılaşmadan dərhal sonra praktik addımlar atdı.

Hazırda Azərbaycan Ermənistana benzin və dizel yanacağı tədarük edir, eyni zamanda Azərbaycan ərazisi vasitəsilə Ermənistana göndərilən tranzit yüklərin həcmi artıq 40 min tonu ötüb. Bu faktlar göstərir ki, Bakı sülh prosesini yalnız siyasi bəyanatlar səviyyəsində deyil, iqtisadi əməkdaşlıq və qarşılıqlı etimad yaradan konkret layihələrlə dəstəkləməyə çalışır. Almaniya hökuməti danışıqlar prosesinə, o cümlədən xarici işlər nazirləri səviyyəsində keçirilən görüşlər vasitəsilə mühüm töhfə verib.

Dövlət başçısı eyni zamanda bu il Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koştanın və Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayenin Azərbaycana səfərlərini xatırladaraq bildirdi ki, bu səfərlər Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin yeni mərhələyə keçdiyini nümayiş etdirir.

Bu kontekstdə Almaniyanın Avropa İttifaqının aparıcı dövləti kimi rolu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Berlin həm Brüssellə Bakı arasında siyasi dialoqun inkişafına, həm də iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsinə mühüm təsir göstərə biləcək əsas paytaxtlardan biridir".

Deputat S.Mikayılova son olaraq əlavə edib ki, Azərbaycan xarici siyasətində Avropa istiqamətini daha da gücləndirmək niyyətindədir. Lakin bu əməkdaşlıq artıq əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq yalnız enerji sahəsi ilə məhdudlaşmır. Siyasi dialoq, strateji tərəfdaşlıq, innovasiya, sənaye, yaşıl enerji, logistika, rəqəmsal transformasiya və regional təhlükəsizlik yeni əməkdaşlıq gündəliyinin əsas istiqamətlərinə çevrilir.

"İmzalanmış Birgə Bəyannamələr və yaradılan yeni institusional mexanizmlər onu göstərir ki, Bakı ilə Berlin münasibətləri artıq epizodik əməkdaşlıq formatından çıxaraq uzunmüddətli strateji tərəfdaşlıq mərhələsinə qədəm qoyur.

Mövcud geosiyasi şəraitdə Avropanın enerji təhlükəsizliyi, Orta Dəhlizin artan əhəmiyyəti və Cənubi Qafqazda formalaşan yeni reallıqlar fonunda Azərbaycan-Almaniya münasibətlərinin dərinləşməsi təkcə iki ölkə üçün deyil, bütövlükdə Avrasiya məkanında iqtisadi inteqrasiya və regional sabitlik baxımından da mühüm strateji əhəmiyyət daşıyır. Berlin səfərinin nəticələri göstərir ki, qarşıdakı illərdə bu əməkdaşlığın həm siyasi, həm iqtisadi, həm də geostrateji ölçüləri daha da genişlənəcək".

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Узбекистан и Азербайджан укрепляют сотрудничество на основе общего исторического наследия 26 октября 18:17 (UTC+04), Политика 943
Кому в Азербайджане положен бесплатный бензин? 26 октября 18:10 (UTC+04), Общество 1 416
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Финансовый скандал в Турции: последствия могут быть серьезнее, чем кажется - ОБЗОР 26 октября 18:00 (UTC+04), В мире 5 767
Ереван должен предпринять конкретные шаги вместо затягивания мирного процесса - Азер Гараев 26 октября 17:47 (UTC+04), Политика 981
К проектам в Карабахе могут подключиться инвесторы и из этой страны 26 октября 17:42 (UTC+04), Экономика 988
Двое обвиняемых в убийстве в ресторане в Баку арестованы - ОБНОВЛЕНО 26 октября 17:38 (UTC+04), Общество 785
Müdafiə xərclərimiz ötən illə müqayisədə necə dəyişir? 26 октября 17:36 (UTC+04), Azərbaycanca 930
Эльвин Набизаде рассказал о проекте "Радиус ответственности" - Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - ФОТО 26 октября 17:32 (UTC+04), Культура 783
Bu divarlara reklam yerləşdirənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 26 октября 17:29 (UTC+04), Azərbaycanca 958
Азербайджан и Нидерланды рассмотрели новые направления партнерства - ФОТО 26 октября 17:25 (UTC+04), Политика 989
В Германии лайнер размером с «Титаник» столкнулся с контейнеровозом - ВИДЕО 26 октября 17:16 (UTC+04), В мире 1 054
Audi построит свой первый завод в США 26 октября 17:08 (UTC+04), Автоновости 723
Посол рассказал о роли Центра исламской цивилизации в сохранении наследия Узбекистана 26 октября 17:06 (UTC+04), Политика 945
В Баку изменилась схема движения 5 автобусов 26 октября 16:55 (UTC+04), Общество 6 771
Масштабные учения НАТО в Латвии 26 октября 16:40 (UTC+04), В мире 976
Азербайджанский борец получил травму на чемпионате мира 26 октября 16:31 (UTC+04), Спорт 714
Азербайджан создает национальную инфраструктуру ИИ - Хикмет Гаджиев 26 октября 16:24 (UTC+04), Политика 974
Граждане Азербайджана могут получить право на безвизовый въезд в эту страну 26 октября 16:20 (UTC+04), Политика 1 218
Концерт в честь маэстро Рауфа Абдуллаева - ФОТО 26 октября 16:17 (UTC+04), Культура 668
В Баку изменили схему движения двух автобусов 26 октября 16:09 (UTC+04), Общество 882
Азербайджан намерен упростить визовые процедуры со странами Африки 26 октября 16:05 (UTC+04), Политика 998
Bakıda ev almaq istəyənlər üçün yeni imkan 26 октября 16:01 (UTC+04), Azərbaycanca 930
В Азербайджане уволили учительницу, проводившую прямой эфир в TikTok из школы 26 октября 15:59 (UTC+04), Общество 1 117
ИИ и соцсети затрудняют установление истины - Хикмет Гаджиев 26 октября 15:55 (UTC+04), Экономика 995
SOCAR и Sonatrach обсудили поставки нефти и нефтехимической продукции 26 октября 15:51 (UTC+04), Экономика 995
Восстановление доверия и примирение - ключевые этапы постконфликтного периода - Хикмет Гаджиев 26 октября 15:48 (UTC+04), Политика 952
В Азербайджане разработаны 20-летние планы развития 68 городов 26 октября 15:45 (UTC+04), Общество 699
Мирный договор должен принести реальную пользу странам — Хикмет Гаджиев 26 октября 15:41 (UTC+04), Политика 944
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