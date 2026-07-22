Первые кадры "Арзум" на свободе - ВИДЕО

Как мы сообщали ранее, состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе тиктокера Ильдузы Гаджиевой (Арзум), арестованной 20 дней назад.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, суд заменил меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. После оглашения решения Арзум была освобождена прямо в зале суда.

Момент ее освобождения транслировался в прямом эфире в социальных сетях.

Напомним, Ильдуза Гаджиева была признана виновной по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Хазарском районе Баку, а также в покидании места аварии. Суд приговорил ее к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы, после чего она была взята под стражу прямо в зале суда.

ДТП произошло в июне 2025 года в поселке Мардакян. В результате аварии один человек погиб, еще один получил телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время рассмотрение дела в апелляционной инстанции продолжается.