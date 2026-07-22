Стратегические отношения с Германией позволят Баку поднять планку взаимодействия с ЕС – Расим Мусабеков для Day.Az

Сотрудничество с Германией позволит Азербайджану укрепить свои отношения с Евросоюзом и поднять их уровень до стратегического.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По его словам, после восстановления независимости Азербайджан строил свои отношения с Евросоюзом с опорой на Францию. Эта страна в ЕС в значительной степени замыкала политические вопросы на себя, была представлена среди сопредседателей Минской группы. Азербайджан развивал отношения с ЕС, в политическом контексте стараясь принимать во внимание именно французскую позицию.

"Ведущей иностранной компанией в энергосекторе Азербайджана была британская ВР, но мы дали возможность и французской Total работать в энергетическом секторе республики. Активно развивались связи также с промышленными компаниями Франции. Азербайджан покупал у нее самолеты, локомотивы и др. Строительство мусоросжигательного предприятия в Балаханы тоже было доверено французской компании.

Однако после того, как Азербайджан, проигнорировав мнение Парижа, восстановил свою территориальную целостность силовым путем, отношения испортились. Это отразилось и на отношениях с Евросоюзом, где было много французской креатуры", - сказал Мусабеков.

Сегодня экономически мы больше связаны с Италией, отметил политолог. Однако Германия ныне наращивает свой вес, и не только экономический, но также военный и политический. Эта страна играет основную роль в организации сопротивления Украины России. Азербайджан с учетом того, что Германия, в отличие от Франции, занимает прагматичную позицию, заинтересован в том, чтобы благодаря партнерству с главной опорной страной Евросоюза, устранить негативное французское влияние на развитие отношений ЕС с Баку, подчеркнул наш собеседник.

"У Германии, конечно же, тоже есть собственный прагматичный интерес в этом партнерстве. После того, как политика опоры на российские энергоносители потерпела крах, Германия нуждается в поставках нефти и газа из Каспийского бассейна. Это не только Азербайджан. До недавнего времени казахстанская нефть доставлялась в ФРГ по трубопроводу через Россию, Беларусь и Польшу. Сейчас эти поставки прекращены. Германия сегодня заинтересована также в туркменском газе, который может поставляться через Азербайджан.

В целом германские интересы серьезно представлены в Центральной Азии, учитывая, что в свое время много немцев, проживавших в СССР, были выселены в страны этого региона. Связующим звеном для осуществления этих операций, с учетом того, что происходит сейчас в России, является Азербайджан. Германские промышленные круги, правительство страны заинтересовано в развитии Среднего коридора и отдают себе отчет в том, что центральным звеном маршрута является Азербайджан и следует развивать с ним отношения", - сказал азербайджанский депутат.

По его мнению, мы наблюдаем прагматичное отношение Германии к Азербайджану. И это хороший шанс для того, чтобы укреплять связи с опорной страной Евросоюза. Это поможет Азербайджану гасить негативные импульсы, которые все еще доносятся из Парижа или Брюсселя. Тут хорошие перспективы не только у энергетического сотрудничества, но также у взаимодействия в гуманитарной, научной, образовательной сферах, в контактах бизнес-кругов.

Одним словом, хорошие отношения с Германией в дополнение с отличным отношением с Италией и партнерстве с другими странами ЕС позволят вывести отношения Азербайджана с Евросоюзом на уровень стратегического партнерства, считает Расим Мусабеков.