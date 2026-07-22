https://news.day.az/world/1849596.html Новый мощный природный пожар бушует во Франции - ВИДЕО Новый мощный природный пожар бушует на юге Франции. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пламя уже уничтожило 2 500 га леса и растительности. Местные власти экстренно эвакуировали около 400 человек. Огонь продолжает распространяться, угрожая новым территориям.
Новый мощный природный пожар бушует во Франции - ВИДЕО
Новый мощный природный пожар бушует на юге Франции.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пламя уже уничтожило 2 500 га леса и растительности. Местные власти экстренно эвакуировали около 400 человек.
Огонь продолжает распространяться, угрожая новым территориям.
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