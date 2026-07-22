В ЕС пытаются убедить Грецию одобрить новые санкции против России

Послы стран Европейского союза в среду продолжают искать компромисс с Грецией, чтобы согласовать 21-й пакет санкций против России, введение которого планировалось в ответ на продолжающуюся войну в Украине.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

Новый пакет ограничений в первую очередь направлен против банковского сектора России. В Брюсселе считают, что именно сейчас российская финансовая система остается наиболее уязвимой, поэтому расширение санкций должно усилить экономическое давление на Москву.

Однако главным препятствием для принятия новых мер стала позиция Греции. Афины требуют смягчить уже утвержденные ограничения в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ).

С 1 января Евросоюз намерен полностью запретить импорт российского СПГ, а также оказание европейскими компаниями услуг терминалам по перевалке газа, контрольный пакет которых принадлежит российским структурам.

По мнению греческой стороны, запрет на услуги по перевалке российского СПГ в третьи страны не сократит доходы России, а лишь перераспределит рынок в пользу перевозчиков за пределами Европы.

Греция занимает лидирующие позиции на европейском рынке перевозок СПГ и входит в число крупнейших мировых операторов, конкурируя с Японией, Китаем и США.

Как отмечают дипломаты ЕС, после ухода премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который регулярно затягивал принятие решений по санкциям и помощи Украине, в Брюсселе рассчитывали на более быстрое согласование новых ограничительных мер. Однако теперь разногласия внутри союза проявились вновь.

В санкционный список предлагается включить около 215 физических и юридических лиц, среди которых 94 финансовые организации. Почти 90 из них - российские банки. В результате общее число банков, находящихся под санкциями ЕС, превысит 100, то есть более половины из 213 российских кредитных организаций, имеющих международные связи.

Несмотря на отключение крупнейших российских банков от системы SWIFT еще в 2022 году, российские компании продолжают проводить международные расчеты через небольшие региональные банки и криптовалютные сети.

По данным Reuters, европейская разведслужба в июне подготовила доклад, в котором предупредила о риске "взрывного" банковского кризиса в России. В документе отмечается, что новые ограничения против банковского сектора способны спровоцировать серьезный экономический шок. Российские власти подобные оценки отвергают.

Источники в ЕС пояснили, что основная цель новых санкций - убедить третьи страны отказаться от сотрудничества с российскими банками, даже несмотря на то, что их связи с европейской финансовой системой уже практически сведены к минимуму.

Одним из наиболее активных противников новых ограничений выступает греческая судоходная компания Dynagas, специализирующаяся на перевозках СПГ. Компания эксплуатирует танкеры ледового класса, обслуживающие российский проект "Ямал СПГ".

В Dynagas считают, что санкции не остановят торговлю российским газом, а лишь приведут к передаче специализированного флота и технологий операторам из стран, не входящих в западную коалицию.

Контрольный пакет проекта "Ямал СПГ" принадлежит российской компании "Новатэк", а французская TotalEnergies владеет 20-процентной долей в самом проекте и 19,4% акций "Новатэка". В первой половине 2026 года практически весь экспорт СПГ с "Ямал СПГ" пришелся на страны Евросоюза.

Помимо новых санкций, Еврокомиссия предложила сохранить действующий потолок цен на российскую нефть на уровне 44,10 доллара за баррель еще на шесть месяцев.

На прошлой неделе представители стран ЕС договорились временно заморозить пересмотр этого механизма до 23 июля, рассчитывая за это время достичь общего соглашения по новому пакету санкций. По словам дипломатов, без такого решения автоматический пересмотр потолка цен на фоне конфликта вокруг Ирана мог бы привести к его повышению и, соответственно, увеличить доходы России от экспорта нефти.