Сахиба Гафарова рассказала о роли парламентов в развитии международного сотрудничества

Парламентская дипломатия укрепляет доверие и многостороннее сотрудничество.

Как передает Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 22 июля в ходе 17-го заседания группы Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (АСЕАН ПА) на тему "Роль парламента в укреплении центральной позиции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в решении сложных глобальных вызовов", организованном Палатой представителей Республики Индонезия.

Об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Выступив на мероприятии в онлайн-формате, спикер Сахиба Гафарова отметила, что в современном мире государства тесно связаны друг с другом, и ни одно государство не способно в одиночку решать глобальные вызовы. По её словам, прогресс в таких областях, как обеспечение мира и безопасности, устойчивое развитие, климатические меры, продовольственная и энергетическая безопасность, возможен лишь благодаря совместным усилиям. В этой связи спикер подчеркнула, что эффективное многостороннее сотрудничество, основанное на международном праве, равноправном диалоге и взаимовыгодном партнерстве, сегодня имеет более важное значение, чем когда-либо.

В своем выступлении Сахиба Гафарова отметила, что региональные организации являются одной из важнейших опор международного сотрудничества. Она подчеркнула, что эти организации служат развитию диалога между государствами, укреплению доверия и продвижению практического взаимодействия. В этом смысле, по её словам, АСЕАН продолжает вносить значительный вклад в региональный мир, стабильность и благосостояние, а центральная роль организации имеет важное значение для укрепления регионального сотрудничества, а также для эффективного реагирования на общие вызовы. Спикер отметила, что Межпарламентская ассамблея организации дополняет эти усилия, объединяя парламенты государств-членов АСЕАН и тем самым усиливая парламентское измерение регионального сотрудничества, поддерживая стратегические приоритеты АСЕАН.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила, что Азербайджан придаёт большое значение сотрудничеству с организацией в качестве парламента-наблюдателя в АСЕАН ПА, и подчеркнула решимость нашей страны и впредь расширять диалог с государствами-членами АСЕАН. По её словам, более тесное сотрудничество с АСЕАН ПА будет способствовать развитию парламентской дипломатии, обмену опытом и передовыми подходами.

Говоря о том, что парламентская дипломатия является важным инструментом укрепления доверия, стимулирования диалога и мирного урегулирования общих проблем, председатель Милли Меджлиса отметила, что парламенты через законодательную деятельность, ратификацию международных договоров и парламентский контроль укрепляют основанный на правилах мировой порядок, способствуют продвижению уважения к международному праву и выработке эффективных многосторонних ответов на глобальные вызовы.

Спикер подчеркнула, что Азербайджан привержен эффективному многостороннему сотрудничеству, основанному на международном праве, принципах суверенного равенства государств и взаимного уважения. Ярким примером такого подхода, по словам спикера парламента, является Парламентская сеть Движения неприсоединения, созданная по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Она отметила, что данная Сеть служит важной платформой для межпарламентского диалога, обмена опытом и сотрудничества в решении глобальных проблем.

Отметив, что межпарламентское сотрудничество становится более эффективным на основе глобальных и региональных усилий, Сахиба Гафарова также затронула вопрос о тесном взаимодействии АСЕАН ПА с региональными и международными парламентскими организациями. Она подчеркнула, что это сотрудничество не только укрепляет парламентскую дипломатию, но и способствует продвижению региональных подходов на глобальном уровне.

Говоря о сотрудничестве между АСЕАН ПА и Межпарламентским союзом (МПС), председатель Милли Меджлиса отметила, что, имея статус постоянного наблюдателя в МПС, организация вносит вклад в деятельность глобального парламентского сообщества и поддерживает развитие диалога между парламентами стран региона АСЕАН и различных государств мира. По её словам, это тесное взаимодействие демонстрирует возрастающую роль региональных парламентских организаций в рамках многосторонней системы, а также показывает важность совместных действий.

В завершение своего выступления председатель Милли Меджлиса отметила, что парламентская дипломатия строит мосты между народами и государствами, укрепляет доверие и способствует многостороннему сотрудничеству. Она заявила, что эти ценности являются руководящими принципами деятельности АСЕАН ПА и имеют важное значение для усиления центральной роли АСЕАН, а также для реагирования на современные глобальные вызовы. Таким образом, было подчеркнуто, что совместными усилиями по укреплению парламентской дипломатии и многостороннего сотрудничества можно продвигать верховенство международного права и тем самым гарантировать, что ни одна страна не останется без внимания.