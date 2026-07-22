Памяти Тофига Мирзоева: Интересные воспоминания о Баку и съемках в фильмах - ФОТО

Сегодня ночью в Израиле на 95-м году жизни скончался известный актер и режиссер, кавалер ордена "Шохрат", народный артист Азербайджана Тофиг Мирзоев.

Тофиг Мирзоев будет похоронен сегодня на городском кладбище в городе Арад, где покоятся его мать - Бела Моисеева, его брат Теймур Мирзоев (создатель и исполнитель легендарной группы "Гая") и сестра Лейла Мирзоева (преподавала в музыкальном училище имени Асафа Зейналлы в Баку). Его супруга, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджийбели, заслуженный деятель искусств Эльмира Сафарова скончалась в 1997 году. Их сын Теймур окончил факультет художника кино ВГИК, жил и работал в Европе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Представляем читателям материал, посвященный памяти Мастера, и цитаты из его эксклюзивного интервью, данного в 2020 году корреспонденту Trend.

Тофиг Мирзоев в 70-80-х годах ворвался в национальный кинематограф, став образцом элегантности и аристократизма. Актер снялся в 35 фильмах, созданные им роли были яркими и харизматичными. Фильмы с его участием входят в золотую сокровищницу нашего кинематографа. Тофиг Мирзоев вовсе и не собирался становиться актером, по профессии он - музыкант и режиссер, и начинал творческую деятельность именно в этих сферах. Окончил Московское филармоническое училище по классу кларнета и Азербайджанскую государственную консерваторию. Завершив режиссёрские курсы в Москве, снял на Азербайджанском государственном телевидении музыкальные программы и документальные картины. Переехав в Израиль в 1994 году, был активным участником азербайджанской диаспоры.

Из горного Гедабека в Баку - голодные военные годы

Тофиг Мирзоев родился 16 июня 1932 года в селе Газахлы Гедабекского района - одном из живописных уголков Азербайджана. Его отец - историк по образованию, до войны работал первым секретарем райкома партии в ряде районов Азербайджана. С детства Тофиг Мирзоев испытывал любовь к музыке...

Тофиг Мирзоев: "В те годы мы жили, как и большинство бакинцев, в коммунальной квартире, на Баксовете, напротив нынешнего главного здания Государственного экономического университета. У нас был патефон с пластинками. По воскресеньям устраивали домашний обед, папа включал этот патефон и мы слушали музыку. У меня был хороший слух, стоило два-три раза послушать мелодию, и сразу же ее воспроизводил. Поэтому родители хотели отдать меня в музыкальную школу, но началась война. Наша дружная семья состояла из пяти человек - отца Ибрагима, мамы Беллы, меня - их старшего сына Тофига, девяти лет, пятилетнего братика Теймура и годовалой сестрички Лейлы. Отец сразу же ушел на фронт и вернулся лишь в 1945 году - был ранен, а грудь украшена боевыми наградами. Как же я им гордился! Детство и война...Городские окна, заклеенные крест-накрест белыми бумажными лентами, непроглядная тьма, которая окутывала по ночам весь город, постоянный, изматывающий вечный голод. Мама будила меня в пять утра, и мы шли в ближайший магазин, чтобы занять очередь, и она, слюнявя химический карандаш, записывала на своей и моей руке номер очереди, а потом убегала кормить мою сестричку. А через пару часов, когда мне уже надо было идти в школу, она заменяла меня в очереди. Сонный и уставший я плелся на занятия, садился на последнюю парту и засыпал...На станцию Кешля приходили составы со жмыхом для скота, и мы с ребятами таскали эти плотные, и как нам тогда казалось, вкусно пахнувшие брикеты, и тут же их съедали. Чтобы не умереть с голоду, уехали в Гедабек, на родину отца, где мой дедушка Исмаил работал в компании Siemens и у него там остался дом. Там и жили до конца войны. Это воспетый поэтами и ашугами красивый и плодородный край, где я полюбил азербайджанскую народную и ашугскую музыку.

Когда вернулись в Баку, мне было уже 13 лет и уже поздно было заниматься на фортепиано или скрипке. Поэтому предложили в музыкальном училище взять духовой инструмент. Я тогда жить не мог без музыки, согласился и стал учиться играть на кларнете. Для повышения образования окончил Московское филармоническое училище при консерватории и поступил в Азербайджанскую консерваторию".

На одном из концертов, которые в те годы организовывали для молодых талантов, его заметил маэстро Ниязи и пригласил в Государственный симфонический оркестр, который был одним из лучших в Советском Союзе. Параллельно под воздействием фильмов "Серенада Солнечной долины" и "Джордж из Динки Джаза" и вслушиваясь в заглушаемый "Time for jazz" радио "Голос Америки", увлекся джазом, выступал вместе с Муслимом Магомаевым, Вагифом Мустафазаде, Тофигом Шабановым, Исмаилом Калантаровым, Пярвизом Рустамбековым и другими. А когда в 60-х его младший брат Теймур создал ансамбль "Гая", стал выступать и в этом коллективе. Также увлекался баскетболом, играл за "Динамо".

Баку для меня - это живой организм

В последний раз был в Баку в сентябре 1999 года, когда был проведен вечер в честь 85-летия его покойной супруги, профессора Бакинской музыкальной академии, заслуженного деятеля искусств Эльмиры Сафаровой.

"Баку - это не только моя жизнь, лучшие годы, но и один из самых прекрасных и интернациональных городов мира, с присущей только ему своеобразной древней и современной архитектурой. Баку для меня - это живой организм, а его сердце - крепость Ичеришехер с Девичьей башней и Дворцом Ширваншахов. Азербайджанцы имеют очень важное качество - народ абсолютно не агрессивен и поэтому всегда принимал у себя другие народы. Свидетельство высокой культуры и толерантности заключено во множестве очагов культуры, музеях, достопримечательностях, религиозных храмах - мусульманских мечетях, иудейских синагогах, христианских церквях. Даже несмотря на конфликтную ситуацию с нашими "соседями", по сей день в центре города стоит их церковь. Баку испокон веков был и остается уникальным городом с потрясающими людьми. Хотелось бы отметить, что за годы независимости Азербайджан фантастически расцвёл. Проводится множество фестивалей и мероприятий, много талантливых музыкантов, художников, вокалистов, приятная молодежь. И каждый раз, приезжая в Баку, замечаешь перемены в лучшую сторону - это настоящий город-красавец, где гулять одно удовольствие - по Бульвару, Ичеришехер, улицам, вспоминая былые дни. К сожалению, мало осталось друзей, многие ушли из этой жизни..."

Нет худа без добра, или Первая роль в кино

В начале 60-х в его жизни произошел переломный момент, пришлось бросить музыку, но желание творить не оставляло в покое.

"Однажды после гастролей по Прибалтике, Москве и Ленинграду я серьезно простудился, и врачи категорически запретили мне играть на кларнете. Я тогда очень любил телевидение, мне было интересно все, что происходит за кадром. Когда-то в молодости я даже хотел посвятить себя кино, но музыка тогда перетянула. Но наступил момент истины, и пришлось выбирать. Поэтому вновь поехал в Москву учиться, окончил режиссерские курсы Центрального телевидения, и с 1966 года стал режиссером АзТВ".

Как говорится, нет худа без добра, и неизвестно каких бы высот Тофиг Мирзоев достиг в музыке, но работа на телевидении явна удалась.

Тофиг Мирзоев внес большой вклад в кинодокументалистику, сняв более 15 картин о Муслиме Магомаеве, Гара Гараеве, Рашиде Бейбутове, Тофиге Гулиеве, сестрах Фидан и Хураман Гасымовых, ансамбле "Гая", а также несколько фильмов-концертов: "Песни Абшерона", "Симфония Низами". "Певец из народа" и другие.

Главным режиссером АзТВ в те годы был Ариф Бабаев, талантливейший телевизионный режиссер, который помог Тофигу Мирзоеву сделать первые шаги на телевидении, а затем в кино.

"Шел 1968 год. Мы дружили с Арифом Бабаевым, он был всего на четыре года старше меня. Он ушёл из телевидения и решил посвятить себя кинематографу, сняв несколько короткометражных фильмов и художественный фильм "Человек бросает якорь", который был признан лучшим на Всесоюзном кинофестивале "Прометей". Первый фильм и сразу же такой успех! Ариф Бабаев предложил сыграть мне одну из главных ролей в фильме "Последняя ночь детства". Кстати, это был первый сценарий Максуда Ибрагимбекова. Работу принимал худсовет во главе с директором киностудии "Азербайджанфильм", великим режиссером и актером, народным артистом СССР Адилем Искендеровым. Весь творческий коллектив ждал, чем все закончится. Я очень волновался - мой первый опыт в кино, так еще и сразу в главной роли! После просмотра Адиль Искендеров пригласил меня в свой кабинет, и я подумал - мне конец. Ну все, думаю, сейчас он скажет, чтобы я занимался своим делом, и не лез в актеры. И представьте мое состояние, когда он сказал мне: "А знаешь? Ты ведь будешь сниматься в кино!".

После этого Тофиг Мирзоев снялся в 35 картинах, среди которых "Насими", "Тахмина", "Ищите девушку", "Джин в микрорайоне", "Главное интервью", "Допрос", "Аккорды долгой жизни", "Чертик под лобовым стеклом", "Прощай, южный город", "Четыре воскресенья" и другие. Талант актера был замечен и в Москве. Он снялся на "Мосфильме" в знаменитой трилогии "Фронт без флангов", "Фронт за линией фронта" и "Фронт в тылу врага", удостоенной нескольких премий всесоюзных и международных кинофестивалей, Государственных премий СССР.

Интересные воспоминания о съемках

Съемки в вышеназванной знаменитой трилогии о партизанах и военных разведчиках, в которой он сыграл политрука Гасана Алиева, заняли восемь лет жизни Тофига Мирзоева.

"В этой трилогии играли потрясающие актеры, народные артисты СССР, среди которых были Вячеслав Тихонов, Иван Лапиков, Евгений Матвеев, Галина Польских, Олег Жаков, Иван Переверзев, Виктор Шульгин и другие. Для съемок киноэпопеи были привлечены лучшие кадры и техническое оборудование, актеры из Германии, принимала участие чешская студия "Барандов". Трилогию снимал Игорь Гостев по мотивам документального романа Семёна Цвигуна "Мы вернёмся". Вообще, это был один из редких случаев, когда в фильме, снятом российскими кинематографистами, один из героев был азербайджанец. Дело в том, что Семён Цигун был участником Великой Отечественной войны, воевал в партизанских отрядах. Более того, Семён Цигун в 1963-1966 годах был председателем КГБ Азербайджанской ССР и именно благодаря ему этот образ появился в произведении. Когда начались съемки трилогии, он был уже первым заместителем председателя КГБ СССР, генералом армии и затем членом ЦК КПСС. Он это сделал в знак уважения к азербайджанскому народу, который в годы войны не только обеспечивал фронт топливом, но и отличался героизмом и храбростью на полях битв. Более того, Семён Цвигун очень уважал Гейдара Алиева, который после него стал председателем КГБ Азербайджанской ССР, а с 1969 года - первым секретарем ЦК КП Азербайджанской ССР. Более того, политрука Гасана Алиева, которого я сыграл, Семён Цвигун назвал именно в честь старшего брата Гейдара Алиева - Гасана Алиева, который был видный учёным, академиком АН Азербайджанской ССР.

На роль претендовало шесть актеров - три российских и три азербайджанских. В итоге был утвержден я, и это было счастьем сняться в этой потрясающей трилогии. Восемь лет "воевал в лесах". Где только не был, было очень трудно, холода, морозы, дождь, но это стоило того".

Интересно, что первая роль Тофига Мирзоева в кино - в фильме "Последняя ночь детства", чуть было не стоила ему жизни.

"Я никогда не умел водить машину и всегда любил ходить пешком. Каждое утро в 7 утра вместе с моим другом Фархадом Бадалбейли мы занимались спортивной ходьбой на Бульваре. Так вот, в фильме "Последняя ночь детства" была финальная сцена, когда мой герой Руфат угоняет с мясокомбината самосвал "ЗИЛ", в котором было мясо для продажи "налево". Чтобы замести следы, Руфат должен был угробить этот самосвал вместе с товаром. Съемки угона происходили за проспектом Нариманова, где было озеро. Была зима, холодно и я решил погреться в машине, которая находилась у обрыва озера. И случайно нажал на газ - мотор взревел, прибежал водитель и сказал: "Ты родился второй раз, потому что поставил самосвал на "холостой". Если бы он был на скорости, тебя бы уже не было в живых".

В 1973 году Гасан Сеидбейли пригласил Тофига Мирзоева на роль Довлет бека в культовом фильме "Насими". До этого актер снимался в главной роли в его фильме "Ищите девушку".

"Исторический фильм-шедевр с участием таких актеров, как Исмаил Османлы, Расим Балаев, Мухтар Маниев, Юсиф Велиев, Самандар Рзаев и другими. Перед съемками Гасан Сеидбейли сказал мне: "Тофиг, я прошу тебя, чтобы ты как следует занялся нормальным выговором на азербайджанском языке, без гедабекского акцента, потому что озвучки со стороны не будет. Признаться честно, когда говорил на азербайджанском, было очень смешно, тем более учился в русской школе. Мой отец был азербайджанцем, а мать - еврейкой, и в семье тоже говорили на этом языке. Как известно, в те годы почти все, особенно в Баку, говорили на русском языке. Теперь представьте себе Довлет бека с гедабекским акцентом (смеется). В общем, стал усиленно заниматься и осилил роль. Кстати, этот причудливый акцент по-прежнему есть у меня и многие даже удивляются, когда начинаю говорить по-азербайджански".

В 1979 году Расим Оджагов пригласил Тофига Мирзоева сыграть роль подпольного миллионера Теймура в фильме "Допрос", ставшем затем победителем Всесоюзного кинофестиваля, и часть творческого коллектива которого была отмечена Государственной премией СССР.

"В съемках принимали участие такие мастера, как Александр Калягин, Гасан Мамедов, Шафига Мамедова, Елена Прудникова, Расим Балаев, Гасан Турабов и другие. Расим Оджагов был очень скромным человеком и невероятно талантливым режиссером и выдающимся кинооператором. На съемочной площадке у него всегда все было четко, дисциплинированно и строго, и я решил немного разрядить обстановку. И когда Расим Оджагов, чтобы мне было легче вжиться в роль, сказал: "Ты играешь очень богатого человека", я спросил: "Насколько богатого? А сколько у меня денег?". Расим Оджагов посмотрел на меня и ответил: "Думаю, что у тебя где-то 300 тысяч рублей!". По тем временам это была фантастическая сумма. И я тогда сказал: "Да ладно, что мелочиться. Давай уж сразу миллион! Не из своего же кармана мне деньги даешь". Все стали смеяться, а он задумался, очень серьезный был человек, и сказал: "Ладно, даю тебе миллион". Вот так я и снимался с "миллионом в кармане".

Это была беседа с легендарной личностью, которая навсегда останется в наших сердцах и творческой жизни его фильмов...