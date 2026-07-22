https://news.day.az/sport/1849574.html "Кяпаз" близок к подписанию Бенито Футбольный клуб "Кяпаз", который в следующем сезоне выступит в Премьер-лиге Азербайджана, близок к усилению состава новым легионером. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на futbolinfo.az, гянджинский клуб завершает переговоры с нигерийским вингером Бенито. Последним клубом 27-летнего футболиста был кипрский "Акритас".
"Кяпаз" близок к подписанию Бенито
Футбольный клуб "Кяпаз", который в следующем сезоне выступит в Премьер-лиге Азербайджана, близок к усилению состава новым легионером.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на futbolinfo.az, гянджинский клуб завершает переговоры с нигерийским вингером Бенито.
Последним клубом 27-летнего футболиста был кипрский "Акритас". В настоящее время игрок находится в статусе свободного агента.
Ожидается, что в ближайшие дни Бенито подпишет контракт с "Кяпазом".
Ранее футболист выступал за киевское "Динамо", а также защищал цвета молодежной сборной Нигерии U-23.
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