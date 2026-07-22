https://news.day.az/world/1849612.html Болгария одобрила размещение американских самолетов Парламент Болгарии одобрил размещение самолетов США на авиабазе на юго-востоке страны. Об этом сообщает Болгарское национальное радио, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "Народное собрание разрешило США разместить самолеты-заправщики на авиабазе Безмер" - утверждается в публикации.
Болгария одобрила размещение американских самолетов
Парламент Болгарии одобрил размещение самолетов США на авиабазе на юго-востоке страны. Об этом сообщает Болгарское национальное радио, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Народное собрание разрешило США разместить самолеты-заправщики на авиабазе Безмер" - утверждается в публикации.
По данным радиостанции, перед голосованием премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна должна соблюдать договоры с США, которые являются ее главным союзником в сфере безопасности.
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