Болгария одобрила размещение американских самолетов

Парламент Болгарии одобрил размещение самолетов США на авиабазе на юго-востоке страны. Об этом сообщает Болгарское национальное радио, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Народное собрание разрешило США разместить самолеты-заправщики на авиабазе Безмер" - утверждается в публикации.

По данным радиостанции, перед голосованием премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна должна соблюдать договоры с США, которые являются ее главным союзником в сфере безопасности.