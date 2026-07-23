Иран назвал поддерживающие США страны участниками агрессии

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи прокомментировал заявление главы Центрального командования США (CENTCOM).

Как передает Day.Az, дипломат сделал соответствующую публикацию на своей странице в социальной сети X.

По словам Багаи, глава CENTCOM открыто заявил об участии Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и Иордании в военных операциях США против Ирана.

"Если это утверждение США не соответствует действительности, то указанные государства должны официально и открыто его опровергнуть", - заявил представитель иранского МИД.

Он отметил, что в случае, если Тегеран в рамках права на самооборону нанесет удары по американским военным базам и объектам, расположенным на территории этих стран, вопрос о причинах таких действий будет, по его словам, необоснованным.

Багаи заявил, что причиной нынешнего кризиса безопасности и конфликта в регионе являются продолжающиеся атаки США и Израиля против Ирана.

Также он утверждал, что страны, предоставляющие свою территорию для проведения военных операций США против Ирана, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №3314 "Определение агрессии", сами совершают акт агрессии. По его словам, такие действия также противоречат принципу добрососедства и пункту 4 статьи 2 Устава ООН.

В заключение представитель МИД Ирана подчеркнул, что меры самообороны Тегерана направлены на восстановление безопасности и стабильности в регионе.