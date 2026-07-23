Новый международный успех "зеленых" энергопроектов Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

В энергетическом секторе Азербайджана достигнут очередной исторический успех.

Как передает Day.Az со ссылкой на ОАО "АзерЭнержи", в рамках совместного сотрудничества с SOCAR Trading малые гидроэлектростанции "Чыраг-1", "Чыраг-2", "Союхбулаг", "Мейдан" и "Гамышлы", расположенные в Кяльбаджарском районе, успешно прошли регистрацию для получения международного углеродного сертификата. По данным станциям будет подтверждено ежегодное сокращение выбросов углерода в объеме 37 тысяч тонн, и будут представлены соответствующие углеродные сертификаты.

Напомним, что в январе этого года малые гидроэлектростанции "Мирик" и "Гарагышлаг", расположенные в Лачине, получили 10 745 единиц углеродных кредитов от международного органа по сертификации углерода Gold Standard, находящегося в Швейцарии. Это первые углеродные кредиты, полученные Азербайджаном на международном углеродном рынке по проектам возобновляемой энергетики, и это считается важным этапом в истории "зеленой энергетики" страны.

Работа по получению углеродных сертификатов продолжается. В настоящее время продолжается процесс международной регистрации гидроэлектростанций "Мишни", "Алхаслы" и "Агбулаг-2", расположенных в Лачине. Одновременно с этим проектные документы, подготовленные для получения углеродных сертификатов гидроэлектростанций "Шайыфлы", "Джахангирбейли", "Зангилан" и "Шейланлы", расположенных в Зангилане, оцениваются международными экспертами.

Напомним, что гидроэлектростанции "Агбулаг-2" и "Шейланлы", построенные ОАО "АзерЭнержи", были введены в эксплуатацию 11 июля, а другие станции были введены в эксплуатацию ранее, в 2023, 2024 и 2025 годах, при участии Президента Ильхама Алиева.