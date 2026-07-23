Cколько газа Азербайджан экспортировал в Италию? - ЦИФРЫ

В январе-мае 2026 года Азербайджан экспортировал в Италию 3,505 млрд кубометров природного газа на сумму 1,57 млрд долларов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость поставок сократилась на 449,7 млн долларов, или 22,3%, а объем экспорта уменьшился на 342,9 млн кубометров, или 8,9%.

Согласно данным ведомства, в целом за первые пять месяцев 2026 года Азербайджан экспортировал природный газ в восемь стран. Общий объем поставок составил 10,381 млрд кубометров на сумму 3,343 млрд долларов.

По сравнению с январем-маем прошлого года стоимость экспорта газа снизилась на 489,8 млн долларов (12,8%), тогда как объем поставок увеличился на 110,2 млн кубометров, или 1,1%.