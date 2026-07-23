Температура в одной из стран достигнет 47 градусов

Испания готовится к третьей волне жары с начала летнего сезона. Синоптики предупреждают, что в некоторых регионах страны температура воздуха может подняться до 47 градусов.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET).

По данным ведомства, эффект "теплового купола", вызванный поступлением горячих и сухих воздушных масс из Африки, сохранится по всей стране в течение недели.

Согласно прогнозам, в популярном туристическом городе Малага температура может достичь 45 градусов, в южных районах страны - 44 градусов, а в Каталонии - 42 градусов.

Сильная жара также повысила риск лесных пожаров. Сообщается, что только в понедельник огонь уничтожил более 26 тысяч гектаров территории страны. В результате лесного пожара вблизи Бедара погибли 13 человек.

Самая высокая температура в истории метеонаблюдений в Испании была зафиксирована 14 августа 2021 года в бассейне реки Гвадалквивир. В тот день столбики термометров поднялись до 47,6 градуса Цельсия.